Новые корпуса для «Лесной сказки»

Единственный муниципальный лагерь «Лесная сказка» пользуется популярностью не только среди юных жителей Гатчины и всех поселений Гатчинского района, но и жителей Санкт-Петербурга и других районов Ленинградской области. Путевки в лагерь, как правило, заканчиваются уже к весне, так как их продажа начинается в начале календарного года.

В период с 2013 по 2020 год лагерь существенно преобразился: был произведен капитальный ремонт жилых корпусов, административного здания, столовой, спортивных площадок. В 2019 году были построены три гостевых дома для детей вместимостью 26 человек каждый. В 2020 году построена крытая сценическая площадка и «костровая», открыта «Соляная пещера». Для детей с ограниченными возможностями оборудована специальная площадка, комнаты для проживания. Лагерь обладает всеми необходимыми условиями для размещения спортивных коллективов. Для всех ежедневно доступны мини-футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, тренажерная и ГТО.

Все вышеперечисленные мероприятия позволили увеличить количество отдыхающих детей с 90 человек в 2013 году до 1030 человек в 2019 году. В текущем году в лагере отдохнули 957 детей.

В 2021 году «Лесная сказка» вошла в новую программу реновации учреждений организации отдыха и оздоровления детей, в рамках которой было выделено более 50 млн рублей.

На эти средства к концу текущего года будет выполнено благоустройство территории (10,5 млн рублей), а также построены два новых корпуса (общая стоимость 27,5 млн рублей) к лету 2022 года. Кроме этого, в связи с экономией бюджетных средств (11,4 млн рублей), которая образовалась по итогам проведения конкурсных процедур, планируется заменить покрытие футбольного поля.

- Мы рады, что «Лесная сказка» – первый лагерь в Ленинградской области, который попал в новую программу по реновации оздоровительных лагерей. Рассчитываем, что новые корпуса будут готовы к началу нового летнего оздоровительного сезона, - сказала Людмила Нещадим по итогам осмотра.





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