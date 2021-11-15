Новые корпуса для «Лесной сказки»

Единственный
муниципальный лагерь «Лесная сказка» пользуется популярностью не только среди
юных жителей Гатчины и всех поселений Гатчинского района, но и жителей
Санкт-Петербурга и других районов Ленинградской области. Путевки в лагерь, как
правило, заканчиваются уже к весне, так как их продажа начинается в начале
календарного года.
В период с 2013 по 2020 год лагерь существенно преобразился: был произведен
капитальный ремонт жилых корпусов, административного здания, столовой,
спортивных площадок. В 2019 году были построены три гостевых дома для детей
вместимостью 26 человек каждый. В 2020 году построена крытая сценическая
площадка и «костровая», открыта «Соляная пещера». Для детей с ограниченными
возможностями оборудована специальная площадка, комнаты для проживания. Лагерь
обладает всеми необходимыми условиями для размещения спортивных коллективов.
Для всех ежедневно доступны мини-футбольное поле, баскетбольно-волейбольная
площадка, тренажерная и ГТО.
Все вышеперечисленные
мероприятия позволили увеличить количество отдыхающих детей с 90 человек в 2013
году до 1030 человек в 2019 году. В текущем году в лагере отдохнули 957 детей.
В
2021 году «Лесная сказка» вошла в новую программу реновации учреждений
организации отдыха и оздоровления детей, в рамках которой было выделено более 50 млн
рублей.
На эти средства к
концу текущего года будет выполнено благоустройство территории (10,5 млн
рублей), а также построены два новых корпуса (общая стоимость 27,5 млн рублей) к
лету 2022 года. Кроме этого, в связи с экономией бюджетных средств (11,4 млн
рублей), которая образовалась по итогам проведения конкурсных процедур,
планируется заменить покрытие футбольного поля.
- Мы рады, что
«Лесная сказка» – первый лагерь в Ленинградской области, который попал в новую
программу по реновации оздоровительных лагерей. Рассчитываем, что новые корпуса
будут готовы к началу нового летнего оздоровительного сезона, - сказала Людмила
Нещадим по итогам осмотра.
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