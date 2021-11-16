За неделю - 7 пожаров в Гатчинском районе

10 ноября в посёлке Тайцы сгорела бытовка.
Проводится проверка.
12
ноября в садоводстве «Новое» посёлка Суйда сгорел частный жилой дом, на
соседнем доме обгорела стена на площади 40 кв. метров. Проводится дознание.
13
ноября в садоводстве «Виктория» массива «Берёзовая Роща» в дачном доме выгорела
комната. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрического водонагревателя.
В тот же день в Гатчине на улице Герцена сгорел
нежилой двухэтажный дом барачного типа. Причиной пожара стало неосторожное
обращение с огнём неустановленным лицом.
15
ноября в деревне Старое Колено сгорел частный дом. Хозяин дома оставил
включённым водонагреватель без воды и отлучился к соседям. По возвращении
мужчина увидел, что начался пожар, попытался тушить, однако, безуспешно.
Мужчина получил ожоги рук и головы.
В тот же день в деревне Холоповицы в
результате неисправности печного оборудования в частном доме выгорела стена на
площади 3 кв. метра.
16 ноября в посёлке Сиверский сгорел
частный дом с пристройкой. В результате пожара пострадал мужчина 1959 года
рождения, который с ожогами головы и рук доставлен в Гатчинскую КМБ.
ОНДиПР Гатчинского района