За неделю - 7 пожаров в Гатчинском районе

10 ноября в посёлке Тайцы сгорела бытовка. Проводится проверка.

12 ноября в садоводстве «Новое» посёлка Суйда сгорел частный жилой дом, на соседнем доме обгорела стена на площади 40 кв. метров. Проводится дознание.

13 ноября в садоводстве «Виктория» массива «Берёзовая Роща» в дачном доме выгорела комната. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрического водонагревателя.

В тот же день в Гатчине на улице Герцена сгорел нежилой двухэтажный дом барачного типа. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

15 ноября в деревне Старое Колено сгорел частный дом. Хозяин дома оставил включённым водонагреватель без воды и отлучился к соседям. По возвращении мужчина увидел, что начался пожар, попытался тушить, однако, безуспешно. Мужчина получил ожоги рук и головы.

В тот же день в деревне Холоповицы в результате неисправности печного оборудования в частном доме выгорела стена на площади 3 кв. метра.

16 ноября в посёлке Сиверский сгорел частный дом с пристройкой. В результате пожара пострадал мужчина 1959 года рождения, который с ожогами головы и рук доставлен в Гатчинскую КМБ.

ОНДиПР Гатчинского района