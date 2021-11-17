В планах благоустройства Гатчины - новый адрес

В этом году в Гатчине были отремонтированы пять больших дворовых территории, в том числе по ул. Володарского, д. 25А. Это большой двор у популярного сетевого магазина был не только непригляден, но и трудно проходим: отсутствовали нормальные пешеходные дорожки, не было парковки, как следствие, после дождя во дворе стояла грязь и лужи. Сейчас люди подходят со словами благодарности.

- Очень важно, что мы стараемся подходить к ремонту дворов комплексно. В прошлом году, проводя здесь работы, мы услышали просьбу жителей благоустроить территорию у магазина. Основная работа выполнена. Весной благоустройство этого двора продолжится. Будет спланирован газон, посеяна трава и высажены деревья, - прокомментировала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Здесь же к ней подошли жители соседних домов. Они уже обращались в администрацию с просьбой сделать безопасным и удобным подход детскому саду №18, к расположенному за жилыми домами по ул. Володарского.

Вместе с гатчинцами Людмила Николаевна прошла предложенным маршрутом и согласилась, что дворовая территория рядом с детским садом №18 нуждается в ремонте.

- Это еще один двор, который требует ремонта. В этом году здесь идет замена теплотрассы. На следующий год мы будем планировать составление проектно-сметной документации по благоустройству данного двора. На 2023 год - закладывать средства на непосредственное выполнение работ. В первую очередь, нам нужно обеспечить комфорт и безопасность пешеходов, а также учесть пожелания родителей, которые подвозят детей к детскому саду.

Пока идет решение вопроса, Людмила Нещадим дала поручение срочно сделать ямочный ремонт. На следующий день ямы залатали.



