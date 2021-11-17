В планах благоустройства Гатчины - новый адрес

В
этом году в Гатчине были отремонтированы пять больших дворовых территории, в
том числе по ул. Володарского, д. 25А. Это большой двор у популярного сетевого магазина
был не только непригляден, но и трудно проходим: отсутствовали нормальные
пешеходные дорожки, не было парковки, как следствие, после дождя во дворе
стояла грязь и лужи. Сейчас люди подходят со словами благодарности.
-
Очень важно, что мы стараемся подходить к ремонту дворов комплексно. В прошлом
году, проводя здесь работы, мы услышали просьбу жителей благоустроить
территорию у магазина. Основная работа выполнена. Весной благоустройство этого
двора продолжится. Будет спланирован газон, посеяна трава и высажены деревья, -
прокомментировала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
Здесь
же к ней подошли жители соседних домов. Они уже обращались в администрацию с
просьбой сделать безопасным и удобным подход детскому саду №18, к
расположенному за жилыми домами по ул. Володарского.
Вместе
с гатчинцами Людмила Николаевна прошла предложенным маршрутом и согласилась,
что дворовая территория рядом с детским садом №18 нуждается в ремонте.
- Это
еще один двор, который требует ремонта. В этом году здесь идет замена теплотрассы.
На следующий год мы будем планировать составление проектно-сметной документации
по благоустройству данного двора. На 2023 год - закладывать средства на непосредственное
выполнение работ. В первую очередь, нам нужно обеспечить комфорт и безопасность
пешеходов, а также учесть пожелания родителей, которые подвозят детей к
детскому саду.
Пока
идет решение вопроса, Людмила Нещадим дала поручение срочно сделать ямочный
ремонт. На следующий день ямы залатали.