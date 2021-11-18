«218 АРЗ» в Гатчине начнёт ремонт индустриальных двигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация в 2020 году приняла решение о начале освоения капитального ремонта наземных газотурбинных двигателей на производственной площадке АО «218 АРЗ». Необходимость возникла в связи с увеличением потребности в ремонте приводных ГТУ для газотранспортной системы ПАО «Газпром» и полной загрузки мощностей пермского предприятия «ОДК-ПМ», головного по выпуску и сервису этой техники.

На совещании стороны подтвердили плановые объемы ремонта двигателей Д-30ЭУ на 218 АРЗ на 2022 год. В следующем году на площадке завода в Гатчине должно быть капитально отремонтировано шесть двигателей этого типа для нужд ПАО «Газпром». В 2023-24 гг. планы предприятия предусматривают увеличение объемов до 30-40 единиц ГТУ этого типа.

«Сейчас наши сотрудники проходят обучение в Перми на ОДК-ПМ, подтверждая свои компетенции по ремонту двигателей Д-30ЭУ. Первый двигатель Д-30ЭУ мы планируем сдать заказчикам до конца ноября, а второй до конца текущего года. На производственной площадке 218 АРЗ параллельно идет организация производственного участка по ремонту наземной техники. Линия конечной сборки будет организована по поточному принципу, с максимальным использованием имеющегося оборудования и мощностей», - отметил заместитель генерального директора – управляющий директор АО «218 АРЗ» Дмитрий Виноградов.

План работ на этот год включает обучение персонала на «ОДК-ПМ», ремонт опытной партии двух двигателей Д-30ЭУ, разборку с дефектацией двух двигателей ПС-90ГП-2.

Также в 2022 году должно завершиться освоение капитального ремонта двигателей ПС-90ГП-2, которые с 2023 года будут серийно ремонтироваться на предприятии.

Перспективные планы ОДК по расширению ремонта наземной техники подразумевают строительство на базе АО «218 АРЗ» испытательного комплекса приводных ГТД мощностью до 25 МВт, что позволит расширить продуктовую линейку завода и полностью локализовать их ремонт.



