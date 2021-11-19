В Гатчине и районе – 53 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 53 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 36

- Высокоключевой – 1

- Войсковицы – 2

- Сиверский – 3

- Пудомяги – 1

- Покровская – 1

- Большое Рейзино – 1

- Малые Колпаны – 1

- Большие Колпаны – 1

- Карстолово – 1

- Старосиверская – 1

- Сяськелево – 1

- Вяхтелево – 1

- Мины – 1

- Пригородный – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 10796 человек, 8484 – 78,3% – выздоровели.

В Ленинградской области по данным на 19 ноября за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 85978 человек, 65949 поправились, скончались 2705 человек.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 18 ноября, в Ленинградской области вакцинировано 791240 человек. За сутки привилось 8322 жителя области. В регион поставлено 1022811 комплектов вакцин.

По данным на утро 18 ноября, среди вновь заболевших – 7 привитых, все находятся на амбулаторном лечении.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:

- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,

- в поликлинике «Аэродром»,

- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,

- в Коммунаровской городской поликлинике,

- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,

- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево;

- в ТРК «Пилот» на Аэродроме (прививка первым компонентом – без предварительной записи);

- в Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д. 10).

По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:

- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).

- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.