Юрий Кузин – руководитель детского хоккейного клуба «СКА-Легион» в Новоселье

Юрий Кузин - воспитанник московского хоккейного клуба «Спартак», основатель детской команды «СКА-Легион». После завершения профессиональной карьеры он уехал из Европы, остался в Ленинградской области и решил начать тренерскую деятельность. Юрий живет и работает в Новоселье Ломоносовского района. Передает опыт подрастающему поколению. Тренировки проходят на ледовой арене.
Рубрики :
Спорт
21 Nov 2021
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