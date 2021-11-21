Юрий Кузин – руководитель детского хоккейного клуба «СКА-Легион» в Новоселье

Юрий Кузин - воспитанник московского хоккейного клуба «Спартак», основатель детской команды «СКА-Легион». После завершения профессиональной карьеры он уехал из Европы, остался в Ленинградской области и решил начать тренерскую деятельность. Юрий живет и работает в Новоселье Ломоносовского района. Передает опыт подрастающему поколению. Тренировки проходят на ледовой арене.

Рубрики : Спорт     21 Nov 2021

Сюжет подготовлен телекомпанией "СТВ" в рамках проекта #Ямыспорт, который реализуется на территории Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.


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