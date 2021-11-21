Памятник Ипполитову-Иванову в Гатчине: дань уважения композитору и школе

В 2019 году – в год 160-летия Ипполитова-Иванова комитет по культуре и туризму Гатчинского района объявил конкурс на разработку эскизного проекта памятника композитору. Было представлено два проекта, и по единогласному мнению жюри победил эскиз петербургского скульптора Бориса Сергеева. Открытие памятника приурочили к музыкальному фестивалю им. М.М. Ипполитова-Иванова, который ежегодно проводится 18-20 ноября в честь дня рождения композитора (он родился 19 ноября 1859 года).

Торжественное открытие монумента состоялось 20 ноября. Выступая перед собравшимися, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что в год 225-летия Гатчины общими усилиями удалось реализовать эту инициативу.

- Спасибо всем, кто принимал участие в создании памятника. Отдельная благодарность – руководителям предприятий, которые не остались в стороне от этого проекта. Гатчинская музыкальная школа по-прежнему одна из лучших не только в Ленинградской области, но и во всей России. Это – заслуга всех поколений педагогов, трудившихся в этой школе, и нынешнего педагогического состава, – сказала Людмила Николаевна.

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко, поздравляя всех с открытием памятника, отметил его значение для туристов, которые, приезжая в Гатчину, будут видеть, что здесь родился и рос композитор.

На мероприятии присутствовал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский. В своем выступлении он отметил, что памятник Ипполитову-Иванову – это символ:

- Уроженец Гатчины, композитор был человеком масштаба всей страны. И после долгих дореволюционных лет творчества и работы на благо культуры России, общения с великими композиторами ему еще удалось внести вклад в культуру Советского Союза.

Евгений Валерьевич подчеркнул, что памятник Ипполитову-Иванову – это не только дань уважения самому композитору, но и знак уважения ко всем педагогам, преподающим в стенах Гатчинской музыкальной школы.

Право открыть памятник предоставили руководителям города Л.Н. Нещадим и В.А. Филоненко и воспитаннику Гатчинской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова Артёму Баранову. Когда сдернули белое покрывало, все участники мероприятия поспешили возложить к памятнику цветы и сфотографироваться.

Автор эскизного проекта и памятника – заслуженный художник РФ, почетный академик Российской академии художеств Борис Сергеев признался, что никаких сложностей в ваянии не было:

- Когда эскиз готов, лепить одно удовольствие. Мы вместе с удовольствием работали – я и моя супруга, заслуженный художник России Ольга Николаева Панкратова. Все большие работы мы делаем вместе.

Это первый памятник скульптора в Гатчине. В числе его последних работ – памятники академику Сахарову и создателям ядерного оружия в Сарове. Также Борис Сергеев автор первого памятника полярникам в Петербурге, святому Николаю на Волге, Ксении Петербургской в Твери. Первая уличная скульптура Петербурга – Фонарщик, 1998 года – тоже его работа.

- Замечательный русский композитор М.М. Ипполитов-Иванов, к сожалению, недостаточно известен широкой аудитории нашей страны, и памятник, на мой взгляд, должен возместить этот пробел. Композитор, дирижер, Ипполитов-Иванов, несомненно, достоин того, чтобы быть увековеченным в скульптуре, – заметил Борис Михайлович.

Воплотил идею скульптора в жизнь петербургский комбинат «Скульптура», отлив фигуру композитора в бронзе. Выступая на открытии памятника, руководитель комбината Михаил Павлов выразил благодарность гатчинской администрации и коллективу музыкальной школы: «…за то, что пригласили участвовать в этом проекте. В Гатчине много великих людей, и в будущем мы готовы в любой момент продолжить работу по созданию памятников», – заявил Михаил Юрьевич.

Памятник установлен перед фасадом музыкальной школы на ул. Чкалова. Вместе с гранитным постаментом высота памятника 2,4 метра. Сзади монумент окаймляет полукруглая металлическая решетка, на которой изображен нотный стан и ноты. И это не просто нотные знаки, а фрагмент музыкального произведения – ариозо Оле из оперы Ипполитова-Иванова «Оле из Норланда».

Это была любимая опера композитора, и они связана с гатчинским периодом жизни. В 1916 году композитору удалось осуществить свою давнишнюю мечту и написать оперу на скандинавский сюжет. Автор повести – М. Иерсен, талантливый начинающий писатель, в 60-е годы XIX столетия состоял секретарем шведско-норвежского консульства в Петербурге и был очень дружен с отцом Михаила Ипполитова-Иванова, владеющим норвежским и финским языками, которому он и оставил свою повесть в рукописи. Повесть была переведена на русский язык сестрой композитора Марией, и этот перевод лег в основу либретто. В повести изображен быт рыбаков норвежской деревни, присутствует народный норвежский колорит. Михаил Михайлович в своих воспоминаниях отмечал, что гатчинская рукопись норвежского автора произвела на него громадное впечатление: «Ни одну из своих опер я не писал с такой любовью, как «Оле».

…После открытия памятника в большом зале музыкальной школы состоялся концерт, который был открыт фрагментом фильма, специально подготовленного сотрудниками Московского педагогического института им. Ипполитова-Иванова к 160-летию композитора.

Директор Гатчинской музыкальной школы Андрей Церр зачитал благодарственные письма руководителям Гатчины и района за помощь в создании памятника и поблагодарил всех, кто оказал содействие в реализации этого проекта.

- Каждый год мы проводим этот фестиваль в честь дня рождения М.М. Ипполитова-Иванова и посвящаем наших юных учеников в ипполитовцы – такая традиция существует в школе уже несколько лет. 19 ноября состоялся большой онлайн-концерт силами творческих коллективов нашей школы и солистов, а сегодня – апофеоз череды праздничных мероприятий. На протяжении последних четырех лет мы жили этой мечтой – установить в Гатчине памятник Ипполитову-Иванову. Когда мы начинали работу по подготовке памятника, в стране еще не было ни одного, но в 2019 году в Москве около музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова появился первый памятник композитору. Мы поддержали эту традицию и очень надеемся, что дань уважения музыканту будет отдана установкой памятника в Костроме, откуда идет род Ипполитовых-Ивановых.

…На концерте в этот день звучали произведения Ипполитова-Иванова в исполнении гатчинских музыкантов и гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и Костромы – представителей учебных заведений, носящих имя композитора.

Екатерина Дзюба