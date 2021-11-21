Памятник Ипполитову-Иванову в Гатчине: дань уважения композитору и школе

В
2019 году – в год 160-летия Ипполитова-Иванова комитет по культуре и туризму
Гатчинского района объявил конкурс на разработку эскизного проекта памятника
композитору. Было представлено два проекта, и по единогласному мнению жюри
победил эскиз петербургского скульптора Бориса Сергеева. Открытие памятника
приурочили к музыкальному фестивалю им. М.М. Ипполитова-Иванова, который ежегодно
проводится 18-20 ноября в честь дня рождения композитора (он родился 19 ноября 1859
года).
Торжественное
открытие монумента состоялось 20 ноября. Выступая перед собравшимися, глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что в год 225-летия
Гатчины общими усилиями удалось реализовать эту инициативу.
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Спасибо всем, кто принимал участие в создании памятника. Отдельная
благодарность – руководителям предприятий, которые не остались в стороне от
этого проекта. Гатчинская музыкальная школа по-прежнему одна из лучших не
только в Ленинградской области, но и во всей России. Это – заслуга всех
поколений педагогов, трудившихся в этой школе, и нынешнего педагогического
состава, – сказала Людмила Николаевна.
Глава
Гатчины и района Виталий Филоненко, поздравляя всех с открытием памятника,
отметил его значение для туристов, которые, приезжая в Гатчину, будут видеть,
что здесь родился и рос композитор.
На
мероприятии присутствовал председатель комитета по культуре и туризму
Ленинградской области Евгений Чайковский. В своем выступлении он отметил, что
памятник Ипполитову-Иванову – это символ:
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Уроженец Гатчины, композитор был человеком масштаба всей страны. И после долгих
дореволюционных лет творчества и работы на благо культуры России, общения с
великими композиторами ему еще удалось внести вклад в культуру Советского
Союза.
Евгений
Валерьевич подчеркнул, что памятник Ипполитову-Иванову – это не только дань
уважения самому композитору, но и знак уважения ко всем педагогам, преподающим
в стенах Гатчинской музыкальной школы.
Право
открыть памятник предоставили руководителям города Л.Н. Нещадим и В.А.
Филоненко и воспитаннику Гатчинской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова
Артёму Баранову. Когда сдернули белое покрывало, все участники мероприятия
поспешили возложить к памятнику цветы и сфотографироваться.
Автор
эскизного проекта и памятника – заслуженный художник РФ, почетный академик
Российской академии художеств Борис Сергеев признался, что никаких сложностей в
ваянии не было:
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Когда эскиз готов, лепить одно удовольствие. Мы вместе с удовольствием работали
– я и моя супруга, заслуженный художник России Ольга Николаева Панкратова. Все
большие работы мы делаем вместе.
Это
первый памятник скульптора в Гатчине. В числе его последних работ – памятники
академику Сахарову и создателям ядерного оружия в Сарове. Также Борис Сергеев автор
первого памятника полярникам в Петербурге, святому Николаю на Волге, Ксении Петербургской
в Твери. Первая уличная скульптура Петербурга – Фонарщик, 1998 года – тоже его
работа.
- Замечательный
русский композитор М.М. Ипполитов-Иванов, к сожалению, недостаточно известен
широкой аудитории нашей страны, и памятник, на мой взгляд, должен возместить
этот пробел. Композитор, дирижер, Ипполитов-Иванов, несомненно, достоин того,
чтобы быть увековеченным в скульптуре, – заметил Борис Михайлович.
Воплотил
идею скульптора в жизнь петербургский комбинат «Скульптура», отлив фигуру
композитора в бронзе. Выступая на открытии памятника, руководитель комбината Михаил
Павлов выразил благодарность гатчинской администрации и коллективу музыкальной
школы: «…за то, что пригласили участвовать в этом проекте. В Гатчине много
великих людей, и в будущем мы готовы в любой момент продолжить работу по
созданию памятников», – заявил Михаил Юрьевич.
Памятник
установлен перед фасадом музыкальной школы на ул. Чкалова. Вместе с гранитным
постаментом высота памятника 2,4 метра. Сзади монумент окаймляет полукруглая
металлическая решетка, на которой изображен нотный стан и ноты. И это не просто
нотные знаки, а фрагмент музыкального произведения – ариозо Оле из оперы
Ипполитова-Иванова «Оле из Норланда».
Это
была любимая опера композитора, и они связана с гатчинским периодом жизни. В
1916 году композитору удалось осуществить свою давнишнюю мечту и написать оперу
на скандинавский сюжет. Автор повести – М. Иерсен, талантливый начинающий
писатель, в 60-е годы XIX столетия состоял
секретарем шведско-норвежского консульства в Петербурге и был очень дружен с
отцом Михаила Ипполитова-Иванова, владеющим норвежским и финским языками,
которому он и оставил свою повесть в рукописи. Повесть была переведена на
русский язык сестрой композитора Марией, и этот перевод лег в основу либретто.
В повести изображен быт рыбаков норвежской деревни, присутствует народный
норвежский колорит. Михаил Михайлович в своих воспоминаниях отмечал, что
гатчинская рукопись норвежского автора произвела на него громадное впечатление:
«Ни одну из своих опер я не писал с такой любовью, как «Оле».
…После открытия
памятника в большом зале музыкальной школы состоялся концерт, который был
открыт фрагментом фильма, специально подготовленного сотрудниками Московского
педагогического института им. Ипполитова-Иванова к 160-летию композитора.
Директор
Гатчинской музыкальной школы Андрей Церр зачитал благодарственные письма
руководителям Гатчины и района за помощь в создании памятника и поблагодарил
всех, кто оказал содействие в реализации этого проекта.
- Каждый год мы проводим
этот фестиваль в честь дня рождения М.М. Ипполитова-Иванова и посвящаем наших
юных учеников в ипполитовцы – такая традиция существует в школе уже несколько
лет. 19 ноября состоялся большой онлайн-концерт силами творческих коллективов
нашей школы и солистов, а сегодня – апофеоз череды праздничных мероприятий. На
протяжении последних четырех лет мы жили этой мечтой – установить в Гатчине
памятник Ипполитову-Иванову. Когда мы начинали работу по подготовке памятника,
в стране еще не было ни одного, но в 2019 году в Москве около музыкально-педагогического института им.
М.М. Ипполитова-Иванова появился первый памятник композитору. Мы поддержали эту
традицию и очень надеемся, что дань уважения музыканту будет отдана установкой
памятника в Костроме, откуда идет род Ипполитовых-Ивановых.
…На концерте в
этот день звучали произведения Ипполитова-Иванова в исполнении гатчинских
музыкантов и гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и Костромы – представителей
учебных заведений, носящих имя композитора.