В понедельник отключат свет в Вырице

22.11.21 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: ул. Максима Горького д.1-25, ул. Комсомольская д. 1-16; пр-кт. Урицкого д. 221-229.

22.11.21 с 09:00 до 19:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: ул. Речная д. 5-9, 33-37, 49-64В; пр-кт. Пильный д. 20-46; пр-кт. Володарского д. 17-42; пр-кт. Кирова д. 42А; пр-кт. Майский д. 29-44; пер. Восточный д. 1-4; пер. Пильный д. 63-79; ул. Полтавская д. 1-18; пр-кт. Майский д. 1-17.

23.11.21 по 30.11.21 с 09:00 до 16:00 (с включением на ночь и выходные дни)

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы: ул. Советская д. 53, 61, 63, 65; ул. Пионерская д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9.

23.11.21 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: пр-кт. Ленинградский д. 22-44.

23.11.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Карла Маркса д. 16, 16А, 18А; ул. Леонова д. 5, 5А; ул. Чкалова д. 19.

23.11.21 с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: ул. Нахимсона д. 8-39; ул. Витебская д. 16-22; ул. Рыбинская д. 1-20; пр-кт. Урицкого д. 56, 69-99; ул. Ульяновская д. 1-14; ул. Молодежная д. 1-5; пр-кт. Суворовский д. 15-23; ул. Витебская д. 1-7; ул. Пороховская д. 1-7; пер. Амбулаторный д. 1-11; ул. Свердлова д. 1-14; ул. Воинова д. 1-14; ул. Комарова д. 7-17.

24.11.21 с 10:00 до 12:00

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы: ш. Гатчинское д. 1-11; ул. Советская д. 1-50; поликлиника; отдел полиции.

24.11.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Хохлова д. 16.

24.11.21 с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: пр-кт. Суворовский д. 59-61 ул. Чапаева д. 1-19В; пр-кт. Урицкого д. 152-221; ул. Дзержинского д. 1, 2А; ул. Мичурина д. 102-111; наб. Космонавтов д. 38-62; ул. Рождественская д. 9-20; ул. Калинина д. 1-17; ул. Никанорова д. 1-7.

25.11.21 с 09:00 до 19:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: ООО «Спасатель».

26.11.21 с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: ул. Осипенко д. 1-22; ул. Зеленая д. 1-22; пер. Косой д. 1-21; ул. Мичурина д. 16-67; ул. Огородникова д. 3-9; пр-кт. Ленинградский д. 2-10; наб. Космонавтов д. 1-22.