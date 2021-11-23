Регион компенсирует медикам аренду жилья

Обязательство по обеспечению медработников жильем содержится в региональном законе «О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области». «Закон о 47 гарантиях» инициировал губернатор региона Александр Дрозденко, в этом году он был принят Законодательным собранием.

«Мера позволит обеспечить качество и доступность медицинской помощи в регионе, ― комментирует глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин. ― Ведь за счет этого значительно расширяются наши возможности: мы сможем поддержать медицинского работника в любом населенном пункте, пригласить на работу туда, где есть потребность».

Из бюджета региона будет компенсироваться арендная плата до 15 тысяч рублей ежемесячно. Если стоимость аренды жилья превышает эту сумму, сотрудник медучреждения будет доплачивать разницу самостоятельно.

«Мы надеемся, что это будет хорошей поддержкой для медиков. Возможно, кто-то захочет переехать семьей и арендовать не квартиру, а дом, но даже в этом случае частичная компенсация пойдет на пользу семейному бюджету», ― добавил Сергей Вылегжанин.

До конца 2021 года в каждой районной больнице будет создана комиссия, которая рассмотрит заявки от сотрудников, даст рекомендации главному врачу после чего будет сформирован список на компенсацию.

В Ленинградской области действует ряд мер поддержки медицинских сотрудников. В частности, молодым специалистам, впервые поступающим на работу после окончания учебных заведений, выплачиваются «подъемные». Врачам ― разовые выплаты по 100 тысяч рублей, средним медицинским работникам ― по 50 тысяч рублей. Также молодым специалистам в течение трех лет ежегодно выплачивается по 56,5 тысяч рублей. Кроме того, за счет регионального бюджета медработникам приобретается жилье.