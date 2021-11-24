«Поющие трубы» – снова в Гатчине

На исполнение программы «Европа без границ» дал согласие лауреат международных конкурсов Денис Маханьков (Печоры - Санкт-Петербург). Программа, включающая в себя произведения от Уильяма Берда, Иоганна Баха до современника Пьера Кошро раскрывала безграничные возможности органной музыки, которая в первый день фестиваля разливалась под сводами кирхи (Церковь Святого Николая на пр. 25 Октября).

Второй фестивальный день нам подарил Санкт-Петер-бургский концертный дуэт Екатерины Маришкиной (орган) и Заслуженного артиста РФ Марка Таубе (скрипка). Невозможно было оторваться от сочетания хрустальных звуков скрипки и голоса органа, заполняющих все пространство костела (Церковь Пресвятой Девы Марии Кармельской на ул. Володарского). «Аллея звезд» композиторов включала в себя Иоганна Баха, Антонио Вивальди, Жана-Батиста Сенжеле, Роберта Прескотт Стюарта. А финальным аккордом стала фантазия-пастиччо на темы из оперы Жоржа Бизе «Кармен» в обработке Марка Таубе.

Третий фестивальный концерт перенес нас в многогранный карнавальный мир со всеми присущими ему красками. В мир нежных, ярких, страстных, печальных, всепобеждающих эмоций. Заслуженная артистка РФ Лариса Спиранова (сопрано, Санкт-Петербург), Дина Ихина (орган, Печоры - Санкт-Петербург), Александр Спиранов (гитара, Санкт-Петербург), Светлана Фурник (орган, Санкт-Петербург) подарили прекрасные мелодии произведений И. Баха, А. Вивальди, Х. Родриго, Ф. Шумана, В. Вавилова, Л. Вьерна и др.

Фестиваль состоялся, и мы еще долгое время можем наслаждаться записями этих концертов, и можем быть уверены, что в скором времени сможем вновь окунуться в мир живого звучания музыки.

Надежда Корбут