Регион наводит порядок с вывозом отходов СНТ

Действующим федеральным
законодательством обязанность заключить договор по обращению с отходами
возложена на все хозяйствующие субъекты, в том числе СНТ и ДНП, с 2019 года. На
данный момент из 3000 садоводств Ленинградской области необходимые документы на
централизованный вывоз твердых коммунальных отходов имеют чуть больше 2000.
С учетом достаточного
количества прошедшего времени и свободного доступа к реализации данной
обязанности, комитет эконадзора ужесточает проверки. За отсутствие заключенных
договоров на оказание услуг по обращению с ТКО между садоводческими
товариществами и региональным оператором, ответственным за сбор,
транспортирование и утилизацию ТКО, предусмотрен штраф от 100 тысяч до 250
тысяч рублей. Комитет эконадзора проверил к настоящему моменту 550 садоводств.
При стопроцентной
вовлеченности садоводческих объединений в региональную централизованную систему
обращения с отходами, движение отходовых масс становится прозрачным и доступным
для контроля. Законный алгоритм предусматривает вывоз отходов, транспортировку
и дальнейшую сортировку, обработку, обезвреживание, направление во вторичный
производственный цикл отобранных полезных фракций, утилизацию и размещение
неутилизируемых обработанных остатков на лицензированном объекте. Отсутствие
договоров приводит к образованию несанкционированных свалок и распространению
незаконной деятельности теневых перевозчиков.
Садоводства, желающие сэкономить
на вывозе мусора, тем самым ставят под угрозу экологию расположенных рядом
территорий и лесных массивов.
Антилидерами на
сегодняшний день оказались садоводства, расположенные в Кировском районе (здесь
10 СНТ получили штрафы общей суммой в 1,1 млн рублей), в Волховском, Выборгском
и Приозерском, Тосненском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском и Лужском
районах.