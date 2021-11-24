Регион наводит порядок с вывозом отходов СНТ

Действующим федеральным законодательством обязанность заключить договор по обращению с отходами возложена на все хозяйствующие субъекты, в том числе СНТ и ДНП, с 2019 года. На данный момент из 3000 садоводств Ленинградской области необходимые документы на централизованный вывоз твердых коммунальных отходов имеют чуть больше 2000.

С учетом достаточного количества прошедшего времени и свободного доступа к реализации данной обязанности, комитет эконадзора ужесточает проверки. За отсутствие заключенных договоров на оказание услуг по обращению с ТКО между садоводческими товариществами и региональным оператором, ответственным за сбор, транспортирование и утилизацию ТКО, предусмотрен штраф от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Комитет эконадзора проверил к настоящему моменту 550 садоводств.

При стопроцентной вовлеченности садоводческих объединений в региональную централизованную систему обращения с отходами, движение отходовых масс становится прозрачным и доступным для контроля. Законный алгоритм предусматривает вывоз отходов, транспортировку и дальнейшую сортировку, обработку, обезвреживание, направление во вторичный производственный цикл отобранных полезных фракций, утилизацию и размещение неутилизируемых обработанных остатков на лицензированном объекте. Отсутствие договоров приводит к образованию несанкционированных свалок и распространению незаконной деятельности теневых перевозчиков.

Садоводства, желающие сэкономить на вывозе мусора, тем самым ставят под угрозу экологию расположенных рядом территорий и лесных массивов.

Антилидерами на сегодняшний день оказались садоводства, расположенные в Кировском районе (здесь 10 СНТ получили штрафы общей суммой в 1,1 млн рублей), в Волховском, Выборгском и Приозерском, Тосненском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском и Лужском районах.