Ледовая арена в Новоселье

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Более тысячи юных и взрослых спортсменов занимаются на ледовой арене Ice Rink в Новоселье Ломоносовского района. И это не только хоккей и фигурное катание. Мальчишки играют в футбол, девчонки осваивают художественную гимнастику и чирлидинг. Сюжет подготовлен в рамках проекта #ЯМыспорт, который реализуется на территории Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.
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