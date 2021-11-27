Ледовая арена в Новоселье

Более тысячи юных и взрослых спортсменов занимаются на ледовой арене Ice Rink в Новоселье Ломоносовского района. И это не только хоккей и фигурное катание. Мальчишки играют в футбол, девчонки осваивают художественную гимнастику и чирлидинг. Сюжет подготовлен в рамках проекта #ЯМыспорт, который реализуется на территории Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.

Рубрики : Спорт     27 Nov 2021
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