Театр костюма «Катюша» из Гатчины - победитель конкурса «Этно-Эрато»

Театр костюма «Катюша» из Гатчины - победитель конкурса «Этно-Эрато»

Сегодня в Москве, в Московском доме национальностей, проходил конкурсный день юбилейного XX Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». Ленинградскую область на конкурсе представлял театр костюма «Катюша» (руководитель – Заслуженный работник культуры РФ Людмила Ивановна») Центра творчества юных города Гатчины.

Рубрики : Культура     27 Nov 2021

Гатчинский коллектив завоевал первое место в номинации «Лучший славянский костюм» и завтра выступит в гала-концерте победителей в Большом зале правительства Москвы.

Главная цель конкурса «Этно-Эрато» - демонстрация широкой общественности уникальных авторских национальных костюмов, в которых этническая самобытность и многообразие сочетаются с тенденциями современной этномоды. Конкурс способствует сохранению и дальнейшему развитию этнокультурных традиций и семейных ценностей, что отвечает задачам Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Проект особенно востребован среди молодежи, поскольку открывает новые имена и предоставляет возможность талантливым модельерам получить неоценимый опыт международного культурного сотрудничества.

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