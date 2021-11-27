Театр костюма «Катюша» из Гатчины - победитель конкурса «Этно-Эрато»

Гатчинский коллектив завоевал первое место в номинации «Лучший славянский костюм» и завтра выступит в гала-концерте победителей в Большом зале правительства Москвы.

Главная цель конкурса «Этно-Эрато» - демонстрация широкой общественности уникальных авторских национальных костюмов, в которых этническая самобытность и многообразие сочетаются с тенденциями современной этномоды. Конкурс способствует сохранению и дальнейшему развитию этнокультурных традиций и семейных ценностей, что отвечает задачам Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Проект особенно востребован среди молодежи, поскольку открывает новые имена и предоставляет возможность талантливым модельерам получить неоценимый опыт международного культурного сотрудничества.