Жительница Гатчины встречает 100-летний юбилей

«100 лет – это
просто фантастическая цифра, особенно если учесть, что Антонине Тимофеевне довелось
стать участником самых драматических событий в истории нашей страны. Она
принадлежит к тому стойкому и мужественному поколению победителей, которое
вынесло на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной войны и послевоенного
восстановления страны! Но есть в ее жизни и много добрых воспоминаний, которые
радуют. Всю свою жизнь Антонина
Тимофеевна посвятила детям, проработав воспитателем в детском саду. До последнего
времени Антонина Тимофеевна жила одна в квартире и самостоятельно себя
обслуживала, и лишь в марте переехала к дочке с зятем, но и здесь не любит
сидеть, сложа руки. Например, любит с зятем готовить. И, конечно, получает
удовольствие от общения – у нее двое внуков и четверо правнуков», - поделилась
на своей страничке в социальной сети Людмила Тептина.
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