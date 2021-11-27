Жительница Гатчины встречает 100-летний юбилей

«100 лет – это просто фантастическая цифра, особенно если учесть, что Антонине Тимофеевне довелось стать участником самых драматических событий в истории нашей страны. Она принадлежит к тому стойкому и мужественному поколению победителей, которое вынесло на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления страны! Но есть в ее жизни и много добрых воспоминаний, которые радуют. Всю свою жизнь Антонина Тимофеевна посвятила детям, проработав воспитателем в детском саду. До последнего времени Антонина Тимофеевна жила одна в квартире и самостоятельно себя обслуживала, и лишь в марте переехала к дочке с зятем, но и здесь не любит сидеть, сложа руки. Например, любит с зятем готовить. И, конечно, получает удовольствие от общения – у нее двое внуков и четверо правнуков», - поделилась на своей страничке в социальной сети Людмила Тептина.

С юбилеем, уважаемая Антонина Тимофеевна!