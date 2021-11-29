Держи фасон

Гатчинская городская прокуратура провела проверку исполнения требований трудового законодательства Заводом фасонных изделий и установила, что спустя продолжительное время после увольнения завод имеет перед уволившимся сотрудником просроченную задолженность по заработной плате на общую сумму порядка 233 тысяч рублей.

Неисполнение заводом обязанности по выплате зарплаты бывшему работнику привело к нарушению его трудовых прав и созданию предпосылок для социальной напряженности.

По фактам выявленных нарушений закона генеральному директору Завода фасонных изделий городским прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена в полном объеме, должностные лица привечены к дисциплинарной ответственности.

По информации помощника прокурора Т.Т. Марецкой