В деревне Малое Верево будут повышать производительность труда

«На каждом предприятии
оценивается возможность применения инструментов бережливого производства на
линиях, мы знакомим руководителей с этапами реализации проекта и его
преимуществами. Главное, чтобы и руководство, и менеджмент среднего звена, и сами
работники были заинтересованы в изменениях процессов – это гарантирует успех»,
– прокомментировала заместитель председателя комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева.
По итогам отбора, в
проект вошел завод по производству металлоконструкций кранов для российских
портов, верфей и промышленных предприятий «СММ-Тяжелое машиностроение» из
Соснового Бора. Внедрять инструменты бережливого производства на этом
предприятии будут эксперты Регионального центра компетенций.
Два предприятия из
Гатчинского района взяли на сопровождение эксперты ФЦК – повышать
производительность будут на заводе пластиковой упаковки «Петрополимер» в
поселке Сиверский и на «Фабрике картонно-бумажных изделий» в деревне Малое
Верево.
Еще четыре предприятия
находятся в стадии заключения договоров и также готовы начать реализацию
национального проекта на своих производственных площадках. Это завод
«Экорусметалл» по переработке отработанных аккумуляторных батарей в Сланцах,
производитель строительной химии «Полипласт Северо-запад» в Кингисеппе,
«Невский судостроительно-судоремонтный завод» в Шлиссельбурге Кировского района
и завод по производству упаковки из гофрокартона «Нурек» в поселке им. Тельмана
Тосненского района. Ряд предприятий, также принявших участие в отборе, еще не
приняли окончательное решение.
Напомним, экспертное
сопровождение предприятия, участвующего в нацпроекте, проводится бесплатно. При
этом, предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на
реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300
млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.
Сегодня в Ленинградской
области уже 43 предприятия реализуют национальный проект «Производительность
труда», утвержденный указом Президента РФ Владимира Путина и призванный создать
условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Отбор
продолжается регулярно – повысить свою производительность могут предприятия из
числа обрабатывающих производств, сельского хозяйства, из сферы транспорта,
торговли, строительства. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте
производительность.рф.