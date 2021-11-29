В деревне Малое Верево будут повышать производительность труда

«На каждом предприятии оценивается возможность применения инструментов бережливого производства на линиях, мы знакомим руководителей с этапами реализации проекта и его преимуществами. Главное, чтобы и руководство, и менеджмент среднего звена, и сами работники были заинтересованы в изменениях процессов – это гарантирует успех», – прокомментировала заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева.

По итогам отбора, в проект вошел завод по производству металлоконструкций кранов для российских портов, верфей и промышленных предприятий «СММ-Тяжелое машиностроение» из Соснового Бора. Внедрять инструменты бережливого производства на этом предприятии будут эксперты Регионального центра компетенций.

Два предприятия из Гатчинского района взяли на сопровождение эксперты ФЦК – повышать производительность будут на заводе пластиковой упаковки «Петрополимер» в поселке Сиверский и на «Фабрике картонно-бумажных изделий» в деревне Малое Верево.

Еще четыре предприятия находятся в стадии заключения договоров и также готовы начать реализацию национального проекта на своих производственных площадках. Это завод «Экорусметалл» по переработке отработанных аккумуляторных батарей в Сланцах, производитель строительной химии «Полипласт Северо-запад» в Кингисеппе, «Невский судостроительно-судоремонтный завод» в Шлиссельбурге Кировского района и завод по производству упаковки из гофрокартона «Нурек» в поселке им. Тельмана Тосненского района. Ряд предприятий, также принявших участие в отборе, еще не приняли окончательное решение.

Напомним, экспертное сопровождение предприятия, участвующего в нацпроекте, проводится бесплатно. При этом, предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Сегодня в Ленинградской области уже 43 предприятия реализуют национальный проект «Производительность труда», утвержденный указом Президента РФ Владимира Путина и призванный создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Отбор продолжается регулярно – повысить свою производительность могут предприятия из числа обрабатывающих производств, сельского хозяйства, из сферы транспорта, торговли, строительства. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.