«Антигрыз» гатчинского школьника получил премию ВОИР

25-го ноября в актовом зале Министерства науки и высшего образования РФ состоялась церемония награждения Премией ВОИР за самые перспективные российские изобретения. В числе награжденных – ученик 5-го класса Коммунарской школы № 1 Владислав Алексеев.

В этом году на участие в конкурсе было подано 720 заявок. Авторитетное жюри, состоящее из ученых, руководителей предприятий, заслуженных изобретателей и предпринимателей выбрало только десять проектов в главной номинации и пять – в молодежной, обладающих лучшим коммерческим потенциалом в гражданском секторе экономики.

Спектр предложенных изобретений и разброс интересов изобретателей чрезвычайно широк. Все победители Премии получили денежные призы.

Среди лауреатов молодежной премии ВОИР – пятиклассник из Коммунаровской средней школы №1 Владислав Алексеев. Он придумал «Антигрыз» – способ профилактики и лечения у детей вредной привычки грызть и облизывать школьные принадлежности. Изобретение, прежде всего, предназначено для школьников младших классов, потому что именно в начале обучения у детей появляется дурная привычка грызть карандаши и ручки.

В чем «фишка»? Все гениальное – просто. Действие способа основано на вкусовых качествах материала, из которого изготовлены письменные принадлежности. Это экологически чистые, полностью безвредные композитные материалы, …горькие на вкус. После нескольких попыток погрызть такую ручку у ребенка на губах и во рту появляются неприятные ощущения, которые закрепляются в памяти и в дальнейшем, уже на бессознательном уровне, препятствуют развитию вредной привычки «пробовать на зуб» письменные принадлежности.

Предлагается и липкая лента – пластырь, которой можно наклеивать на любые предметы, чтобы дети не тянули их в рот. Включая ногти на руках, которые так любят грызть многие. Компанию гатчинскому школьнику среди победителей в молодежной номинации составили: кандидат технических наук, доцент, преподаватель кафедры и студентка университета. Главную молодежную премию получил Самвел Владиславович Апресян, доктор медицинских наук, профессор кафедры ортопедической стоматологии Медицинского института РУДН, президент Ассоциации цифровой стоматологии России за проект «Съемный зубной протез для пациентов с микростомией».

Обладателем главной Премии ВОИР 2021 года стал Рамазан Мусаевич Файзиев, кандидат биологических наук, автор пяти российских и одного зарубежного патента в области разработки медицинских изделий, генеральный директор ООО «Мединтех» с проектом «Высокотехнологичное производство саморазрушающихся медицинских шприцев третьего поколения».

Екатерина Дзюба