Гатчинское морское собрание работает с 1999 года и насчитывает на сегодня в своих рядах более 70 членов. В нашем Собрании представлены все вышеперечисленные категории граждан.

На протяжении более 20 лет мы проводим большую работу по патриотическому воспитанию молодежи как самостоятельно, так и с другими общественными, государственными и муниципальными организациями Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области и Санкт-Петербурга, помогаем молодым людям в выборе жизненного пути.

Мы стараемся оказывать моральную, а при необходимости и материальную помощь ветеранам, помогаем решить вопросы бытового и трудового устройства. Отношения между членами Собрания строятся на взаимном уважении и равенстве.

Большую информацию вы сможете получить, прибыв в нашу кают-компанию по адресу: город Гатчина, Красноармейский проспект, дом 4 (ДОСААФ), где каждый четверг с 17 до 19 часов несет дежурство один из старшин Собрания.

При невозможности прибыть в указанное время, можно оставить заявку на нашей электронной почте: gatchmorsobr@mail.ru, позвонить председателю Собрания Олегу Викторовичу Лякину (+79215575833), первому заместителю председателя Юрию Ивановичу Назарову (+79522268586), заместителю председателя по кадровой работе Александру Алексеевичу Аникину (+7 9213064352) - и мы обязательно свяжемся с вами и определим удобное время для встречи.

Приглашаем вступить в Гатчинское морское собрание!

О. Лякин, председатель регионального отделения «Ассоциации Морских Собраний России» «Гатчинское Морское Собрание»

капитан 1 ранга