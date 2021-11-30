Гатчинское морское
собрание работает с 1999 года и насчитывает на сегодня в своих рядах более 70
членов. В нашем Собрании представлены все вышеперечисленные категории граждан.
На протяжении более 20
лет мы проводим большую работу по патриотическому воспитанию молодежи как
самостоятельно, так и с другими общественными, государственными и
муниципальными организациями Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области
и Санкт-Петербурга, помогаем молодым людям в выборе жизненного пути.
Мы стараемся оказывать
моральную, а при необходимости и материальную помощь ветеранам, помогаем решить
вопросы бытового и трудового устройства. Отношения между членами Собрания
строятся на взаимном уважении и равенстве.
Большую информацию вы
сможете получить, прибыв в нашу кают-компанию по адресу: город Гатчина,
Красноармейский проспект, дом 4 (ДОСААФ), где каждый четверг с 17 до 19 часов
несет дежурство один из старшин Собрания.
При невозможности прибыть
в указанное время, можно оставить заявку на нашей электронной почте:
gatchmorsobr@mail.ru, позвонить председателю Собрания Олегу Викторовичу Лякину
(+79215575833), первому заместителю председателя Юрию Ивановичу Назарову
(+79522268586), заместителю председателя по кадровой работе Александру
Алексеевичу Аникину (+7 9213064352) - и мы обязательно свяжемся с вами и
определим удобное время для встречи.
Приглашаем вступить в Гатчинское морское
собрание!
О. Лякин, председатель
регионального отделения «Ассоциации Морских Собраний России» «Гатчинское
Морское Собрание»
капитан 1 ранга