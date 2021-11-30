Виктория Архипова из Гатчины - абсолютная чемпионка мира по шашкам

С 18 по 29 ноября в турецком городе Анталья прошел чемпионат мира среди инвалидов по стоклеточным шашкам. В турнире приняли участие более 50 спортсменов из 9 стран мира.

Среди слабовидящих Россию представляли спортсмены из Гатчины - мастера спорта Виктория Архипова, Александр Колосков и Александр Зорин.

По итогам соревнований, Виктория Архипова во второй раз в этом году стала чемпионкой мира среди женщин по спорту слепых, на этот раз по стоклеточным шашкам. Теперь Виктория является чемпионкой мира по обоим видам шашек – и на 64-клеточной, и на 100-клетной досках.

В командном зачёте российская сборная заняла 5 место.