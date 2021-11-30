Виктория Архипова из Гатчины - абсолютная чемпионка мира по шашкам

С 18 по 29 ноября в
турецком городе Анталья прошел чемпионат мира среди инвалидов по стоклеточным
шашкам. В турнире приняли участие более 50 спортсменов из 9 стран мира.
Среди слабовидящих Россию
представляли спортсмены из Гатчины - мастера спорта Виктория Архипова,
Александр Колосков и Александр Зорин.
По итогам соревнований,
Виктория Архипова во второй раз в этом году стала чемпионкой мира среди женщин
по спорту слепых, на этот раз по стоклеточным шашкам. Теперь Виктория является
чемпионкой мира по обоим видам шашек – и на 64-клеточной, и на 100-клетной
досках.
В командном зачёте
российская сборная заняла 5 место.