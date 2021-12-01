К традиционной акции фонда «Для вас, любимые мамы» присоединились салоны красоты, неравнодушные люди и социально ответственные компании.

Началась акция с вручения бесплатной бытовой техники от компании «Петербург - Хаутна» подопечным семьям. Молодые мамы-выпускницы детского дома получили от фонда холодильник и электрическую плиту. В другую семью, воспитывающую пятерых детей и одного приемного малыша, передали большой духовой шкаф. Еще одна многодетная семья, в которой подрастает шестеро детей, получила стиральную машинку. Такие покупки для подопечных фонда – непосильная ноша, поэтому семьи всегда благодарны за оказанную помощь.

Не забыли в фонде «Счастливое будущее» и о мамах, которые все свободное время уделяют детям, забывая о себе в ежедневных заботах. Для девушек, воспитывающих детей с инвалидностью, а также многодетных мам организовали посещение салонов красоты и оздоровительных процедур. Мамочки побывали у косметолога, массажиста, парикмахера и стоматолога.

В офисе фонда профессиональный фотограф организовала бесплатную фотосессию для двух многодетных мам. Несмотря на то, что девушки – выпускницы детского дома, каждая из них в заботе и любви воспитывает по трое деток. Поэтому фотосеты получились такими теплыми и красивыми.

По традиции автоволонтеры фонда «Счастливое будущее» навещали подопечные семьи, доставляя им большие продуктовые наборы. Иногда волонтерам приходилось развозить еду до позднего вечера, но зато 11 семей получили необходимую помощь.

Завершилась неделя праздничной встречей подопечных мам и бабушек, где волонтеры фонда «Счастливое будущее» вручали женщинам букеты цветов с подарочными наборами, а также угощали чаем с пирогами.

Фото: Диана Ефимова и Фонд «Счастливое будущее»