Полгода за липовый больничный

24-летний житель Рождествено прогулял работу и предъявил в отдел кадров поддельный листок нетрудоспособности. Подлог он совершил в целях обоснования длительного отсутствия на рабочем месте без уважительной причины.

Учреждение здравоохранения ему больничный не выдавало. Согласно заключению эксперта, бланк листка нетрудоспособности был изготовлен не производственным способом.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, вынес обвинительный приговор по части 3 статьи 327 УК РФ: использование заведомо поддельного официального документа, и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. В течение этого времени осужденному запрещено выезжать за пределы Гатчинского района и менять место жительства без согласия специализированного государственного органа.

По информации старшего помощника прокурора Н.В. Григорьевой