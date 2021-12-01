У трех категорий россиян с 1 декабря выросли пенсии

Фиксированная выплата - это сумма, которую государство
ежемесячно выплачивает всем пожилым, достигшим пенсионного возраста и имеющим
необходимый трудовой стаж. Ее размер устанавливается ежегодно, в этом году он
составляет 6 044 рубля 48 копеек.
Индексация коснется трех категорий пенсионеров: тех,
кому в ноябре исполнилось 80 лет, подававших заявление на перерасчет, и тех,
кто закончил свою трудовую деятельность три месяца назад, то есть в августе.
Повышение пенсии будет разным для всех категорий. Так,
по достижении 80 лет размер фиксированной выплаты удваивается. Если пенсионер
подавал в Пенсионный фонд заявление на перерасчет из-за появления иждивенца, то
сумма увеличивается на 30% за каждого иждивенца, а максимум их может быть трое.
Для завершивших карьеру пенсионеров сумма индексируется с учетом индивидуальных
пенсионных коэффициентов.
«Российская газета» https://rg.ru/2021/12/01/u-treh-kategorij-rossiian-s-1-dekabria-vyrosli-pensii.html