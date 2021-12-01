За гранью здравого смысла

26-го ноября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от потерпевшей – 53-летней женщины, работающей продавцом. Ей позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что на ее имя во Владивостоке пытались оформить кредит. Для предотвращения противоправных действий и поимки преступников женщине необходимо следовать указаниям «сотрудников полиции». А именно: оформить на свое имя кредиты и перевести деньги на счета, номера которых ей сообщат.

Казалось бы, бред? В течение десяти дней дама послушно оформляла на себя кредиты в пяти разных банках и отправляла деньги на номера счетов, продиктованные злоумышленником.

Далее она зашла в мобильное приложение «Альфа Банка» и, следуя указаниям преступников, оформила кредит на 53 тысячи рублей. После этого, обнаружив, что в мобильном приложении Сбера ей одобрен кредит на 118 тысяч, оформила и его. Деньги сняла в банкомате и через терминал МТС сделала несколько переводов на чужой абонентский номер.

В «Почта Банке» она оформила кредит и обналичила 180 тысяч, которые и отправила через МТС на очередной телефонный номер мошенникам, сделав для этого 12 переводов. Там же, в салоне сотовой связи, оформила кредитку и в мобильном приложении перевела с нее 28 тысяч рублей на чужую банковскую карту. Данные этой карты у нее не сохранились.

В тот же день она сняла деньги со своей банковской карточки и перевела полсотни тысяч на какие-то банковские счета. В салоне сотовой связи «Связной» оформила кредитку «Совкомбанка» с лимитом 15 тысяч рублей – все деньги сняла в салоне МТС и отправила преступникам.

Апофеозом стал перевод, без малого, 100 тысяч рублей на имя некоего Заура Гайфутдиновича Х. Ущерб, который понесла продавщица, приближается к миллиону.





25-го ноября в Войсковицкий отдел полиции поступило заявление от 70-летней жительницы Гатчинского района, которую аналогичным способом обманули на 700 тысяч рублей. Ей позвонил некто, представившийся сотрудником банка Авдеевым Николаем Николаевичем, и сообщил о подозрительной активности на счетах пенсионерки. Чтобы обеспечить сохранность денежных средств, надо перевести их на резервный счет, который он создаст.

После этого позвонил другой мужчина – «сотрудник ФСБ по Петербургу и Ленобласти», и уточнил, получила ли она инструкции от товарища Авдеева. Еще как получила…

На такси, которое ей вызвал «Авдеев», пенсионерка поехала в Гатчину в отделение банка на Красной, где сняла с двух банковских счетов деньги – 467 тысяч рублей, а в другом отделении банка, на Соборной, сняла с валютного счета 234 тысячи рублей. После этого, действуя по инструкциям «Авдеева», в салоне сотовой связи «Билайн» установила мобильное приложение банка «Открытие» и в отделении этого банка внесла на указанный «Авдеевым» счет (номер счета пенсионерка, конечно же, не помнит, не сохранила) 701 тысячу рублей.

Ну, теперь все сбережения пенсионерки переведены на «резервный» счет господина Авдеева. Чтоб он уже был здоров, как говорят в Одессе.

Полиция приняла заявления. По фактам мошенничеств в крупном размере возбуждены уголовные дела.