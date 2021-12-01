«Живая история газетных страниц» - о Великой Отечественной войне и героях войны

Совсем недавно город
Гатчина отметил 225-летие, а газета «Гатчинская правда» - 90 лет. Все эти годы
газета ведет летопись истории города, став документальным источником информации
о том, как и чем жила Гатчина, какие люди работали, творили и совершали
героические поступки на гатчинской земле.
Десять лет назад вышел
первый сборник краеведческих публикаций «Гатчинской правды» под названием
«Летопись города газетной строкой». Он до сих пор очень востребован, поэтому к
юбилею «Гатчинской правды» коллектив редакции решил издать новый сборник. А
благодаря заведующей отделом центральной городской библиотеки им. Куприна
Наталье Юронен определилось направление работы.
В этом году отмечалось
80-летие начала Великой Отечественной войны, в прошлом году - юбилей Победы.
Военная тема с каждым годом становится все более актуальной. К ней обращаются краеведы.
В архивах и на просторе интернета пытаются найти ответы на свои вопросы зрелые
люди и пытливая молодежь. Наталья Юронен обратила внимание на то, что
публикации в «Гатчинской правде» (а она в оцифрованном виде доступна всем
читателям библиотеки), посвященные военному периоду, сейчас очень востребованы.
Так родилась идея этой книги.
Есть и другой посыл. К
сожалению, нельзя не отметить, как на наших глазах идет переписывание истории.
И не только в глобальном масштабе – в отношении вклада нашей страны в
исторически значимую для многих стран победу, но и конкретно в нашей Гатчине.
Ставится под сомнение деятельность подпольных групп, факт подвига
комсомольцев-подпольщиков, расстрелянных в 1942 году в парке «Сильвия». На
страницах «Гатчинской правды» 1960-х годов можно найти и документальные
свидетельства о деятельности подпольщиков в оккупированной Гатчине, и
воспоминания участников и очевидцев.
В новой книге сотни
гатчинских имен. Возможно, среди них есть и ваши родные и знакомые! О
сопротивлении врагу, каждодневном героизме простых людей рассказывают
защищавшие и освобождавшие Гатчину офицеры и солдаты, а также те, кто оказался
в оккупации. Фронтовики повествуют о военных действиях на территории района.
Местные жители и те, кого дороги войны привели в Гатчину, - о своих семьях,
друзьях, соседях, коллегах, которые своими мужественными и милосердными
поступками оставили след в их судьбе. Со страниц книги без пафоса, без прикрас
звучат живые голоса свидетелей тех страшных событий.
Эта книга особо ценна
тем, что в нее вошли свидетельства, собранные журналистами газеты, когда
воспоминания были свежими и яркими. И собирали их журналисты-фронтовики,
которые знали о войне не понаслышке. Большая работа шла в архивах, поэтому
газетные публикации о войне и героях максимально выверены и точны.
Книга состоит из шести
разделов. Это сборник публикаций 1944-2021 годов, поэтому все, что собрано в
нем, сначала было напечатано на страницах «Гатчинской правды». И дата
публикации стоит перед началом каждой статьи.
Первая глава посвящена
защите и обороне Гатчины. Это воспоминания участников боев и местных жителей о
том, какими были первые месяцы войны.
Две главы посвящены
Гатчине в годы оккупации - о подполье, партизанском движении и
комсомольцах-подпольщиках. Особо хочется отметить журналиста «Гатчинской
правды», кавалера ордена Красной Звезды (дважды) и ордена Красного Знамени
Аркадия Арьева, который первым начал изучать историю гатчинского подполья,
работая с архивами КГБ. В дальнейшем это положило начало большому коллективному
журналистскому расследованию, в результате которого Гатчина узнала имена и
судьбы молодых героев-подпольщиков, которые были расстреляны в парке Сильвия, и
о других подпольных группах, действовавших в Гатчине в период в оккупации.
Четвертая глава повествует
об освобождении города - это январь 1944 года. Участники и очевидцы тех событий
рассказывают, как шли бои, вспоминают имена героев, павших смертью храбрых.
Отдельная глава посвящена
героям Гатчины. Формат сборника позволил представить только несколько фамилий.
Конечно, героев войны, гатчинцев и прославившихся на гатчинской земле, гораздо
больше. Возможно, эта тема получит развитие в новых проектах «Гатчинской
правды».
Книга завершается
разделом, который называется «Поэтической строкой». Это проникновенные
стихотворения, посвященные войне и героям войны, в том числе журналистов
«Гатчинской правды» Николая Гридина и Августа Ярковца.
Впервые новый дайджест
был представлен главным редактором газеты «Гатчинская правда» Еленой Суралевой
на традиционном Книжном краеведческом салоне в центральной городской библиотеке
имени А.И. Куприна, посвященном в этом году 225-летию Гатчины.
- Надеюсь, что наш
сборник будет интересным и полезным, тем более, когда под одной обложкой можно
проследить весь путь Гатчины - города воинской славы – с 1941 по 1944 год, -
сказала на встрече с краеведами и читателями Елена Суралева. - Большую помощь в
издании нам оказала библиотека им. Куприна, типография «РасЦвет», студия «Дизайн-47».
Мы благодарим всех наших партнеров, которые помогали в работе над книгой.
Краеведческий сборник
«Живая история газетных страниц» издан на средства гранта комитета по печати
правительства Ленинградской области, который в результате конкурсного отбора
выиграла «Гатчинская правда». Весь тираж книги будет бесплатно передан в
библиотеки и учебные заведения Гатчинского муниципального района, ветеранские
организации. Книгу также можно получить непосредственно в редакции газеты.