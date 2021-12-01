«Живая история газетных страниц» - о Великой Отечественной войне и героях войны

Совсем недавно город Гатчина отметил 225-летие, а газета «Гатчинская правда» - 90 лет. Все эти годы газета ведет летопись истории города, став документальным источником информации о том, как и чем жила Гатчина, какие люди работали, творили и совершали героические поступки на гатчинской земле.

Десять лет назад вышел первый сборник краеведческих публикаций «Гатчинской правды» под названием «Летопись города газетной строкой». Он до сих пор очень востребован, поэтому к юбилею «Гатчинской правды» коллектив редакции решил издать новый сборник. А благодаря заведующей отделом центральной городской библиотеки им. Куприна Наталье Юронен определилось направление работы.

В этом году отмечалось 80-летие начала Великой Отечественной войны, в прошлом году - юбилей Победы. Военная тема с каждым годом становится все более актуальной. К ней обращаются краеведы. В архивах и на просторе интернета пытаются найти ответы на свои вопросы зрелые люди и пытливая молодежь. Наталья Юронен обратила внимание на то, что публикации в «Гатчинской правде» (а она в оцифрованном виде доступна всем читателям библиотеки), посвященные военному периоду, сейчас очень востребованы. Так родилась идея этой книги.

Есть и другой посыл. К сожалению, нельзя не отметить, как на наших глазах идет переписывание истории. И не только в глобальном масштабе – в отношении вклада нашей страны в исторически значимую для многих стран победу, но и конкретно в нашей Гатчине. Ставится под сомнение деятельность подпольных групп, факт подвига комсомольцев-подпольщиков, расстрелянных в 1942 году в парке «Сильвия». На страницах «Гатчинской правды» 1960-х годов можно найти и документальные свидетельства о деятельности подпольщиков в оккупированной Гатчине, и воспоминания участников и очевидцев.

В новой книге сотни гатчинских имен. Возможно, среди них есть и ваши родные и знакомые! О сопротивлении врагу, каждодневном героизме простых людей рассказывают защищавшие и освобождавшие Гатчину офицеры и солдаты, а также те, кто оказался в оккупации. Фронтовики повествуют о военных действиях на территории района. Местные жители и те, кого дороги войны привели в Гатчину, - о своих семьях, друзьях, соседях, коллегах, которые своими мужественными и милосердными поступками оставили след в их судьбе. Со страниц книги без пафоса, без прикрас звучат живые голоса свидетелей тех страшных событий.

Эта книга особо ценна тем, что в нее вошли свидетельства, собранные журналистами газеты, когда воспоминания были свежими и яркими. И собирали их журналисты-фронтовики, которые знали о войне не понаслышке. Большая работа шла в архивах, поэтому газетные публикации о войне и героях максимально выверены и точны.

Книга состоит из шести разделов. Это сборник публикаций 1944-2021 годов, поэтому все, что собрано в нем, сначала было напечатано на страницах «Гатчинской правды». И дата публикации стоит перед началом каждой статьи.

Первая глава посвящена защите и обороне Гатчины. Это воспоминания участников боев и местных жителей о том, какими были первые месяцы войны.

Две главы посвящены Гатчине в годы оккупации - о подполье, партизанском движении и комсомольцах-подпольщиках. Особо хочется отметить журналиста «Гатчинской правды», кавалера ордена Красной Звезды (дважды) и ордена Красного Знамени Аркадия Арьева, который первым начал изучать историю гатчинского подполья, работая с архивами КГБ. В дальнейшем это положило начало большому коллективному журналистскому расследованию, в результате которого Гатчина узнала имена и судьбы молодых героев-подпольщиков, которые были расстреляны в парке Сильвия, и о других подпольных группах, действовавших в Гатчине в период в оккупации.

Четвертая глава повествует об освобождении города - это январь 1944 года. Участники и очевидцы тех событий рассказывают, как шли бои, вспоминают имена героев, павших смертью храбрых.

Отдельная глава посвящена героям Гатчины. Формат сборника позволил представить только несколько фамилий. Конечно, героев войны, гатчинцев и прославившихся на гатчинской земле, гораздо больше. Возможно, эта тема получит развитие в новых проектах «Гатчинской правды».

Книга завершается разделом, который называется «Поэтической строкой». Это проникновенные стихотворения, посвященные войне и героям войны, в том числе журналистов «Гатчинской правды» Николая Гридина и Августа Ярковца.

Впервые новый дайджест был представлен главным редактором газеты «Гатчинская правда» Еленой Суралевой на традиционном Книжном краеведческом салоне в центральной городской библиотеке имени А.И. Куприна, посвященном в этом году 225-летию Гатчины.

- Надеюсь, что наш сборник будет интересным и полезным, тем более, когда под одной обложкой можно проследить весь путь Гатчины - города воинской славы – с 1941 по 1944 год, - сказала на встрече с краеведами и читателями Елена Суралева. - Большую помощь в издании нам оказала библиотека им. Куприна, типография «РасЦвет», студия «Дизайн-47». Мы благодарим всех наших партнеров, которые помогали в работе над книгой.

Краеведческий сборник «Живая история газетных страниц» издан на средства гранта комитета по печати правительства Ленинградской области, который в результате конкурсного отбора выиграла «Гатчинская правда». Весь тираж книги будет бесплатно передан в библиотеки и учебные заведения Гатчинского муниципального района, ветеранские организации. Книгу также можно получить непосредственно в редакции газеты.



