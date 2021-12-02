Александр Дрозденко – в «зелёной зоне» политической устойчивости

Александр Дрозденко – в «зелёной зоне» политической устойчивости

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал результаты нового исследования по политической устойчивости губернаторов в различных российских регионах, сообщает online47.ru

Рубрики : Власть     02 Dec 2021

Эффект законопроекта

Как полагают эксперты, региональная политика вернулась в повестку в связи с законопроектом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Учитывая, что этот документ предполагает возможность обнуления губернаторских сроков, аналитики полагают, что впереди – большие перемены в губернаторском корпусе.

Однако эти перемены не коснутся, как минимум, трех региональных руководителей–тяжеловесов: мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

 

Устойчивость тяжеловесов

«Ключевыми бенефициарами, по общему мнению, станут мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, которые через 2 года должны были покинуть свои посты, но теперь имеют все шансы переизбраться или же получить федеральную должность в более отдаленной перспективе», - указывается в аналитике к ХI рейтингу «Госсовет 2.0» в отношении московских руководителей.

При этом о губернаторе Ленинградской области Александре Дрозденко аналитики говорят в несколько другом контексте:

«Возможность завершить свои масштабные проекты и покинуть пост без привязки к институциональным ограничениям лишь подтверждает особый статус тех глав регионов (помимо С.Собянина и А.Воробьева – это, например, Александр Дрозденко), которые опираются на патронаж и поддержку внутри «Политбюро 2.0».

 

Зелёная зона

Что же касается непосредственно рейтинговой позиции Александра Дрозденко в ХI рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», то по СЗФО он – единственный в «зеленой зоне».

«На Северо-Западе России по-прежнему в «зеленой» зоне политической устойчивости лишь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко», - подчеркивают аналитики.

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