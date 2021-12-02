Александр Дрозденко – в «зелёной зоне» политической устойчивости

Эффект
законопроекта
Как
полагают эксперты, региональная политика вернулась в повестку в связи с
законопроектом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах
РФ».
Учитывая,
что этот документ предполагает возможность обнуления губернаторских сроков,
аналитики полагают, что впереди – большие перемены в губернаторском корпусе.
Однако
эти перемены не коснутся, как минимум, трех региональных
руководителей–тяжеловесов: мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской
области Андрея Воробьева и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.
Устойчивость
тяжеловесов
«Ключевыми
бенефициарами, по общему мнению, станут мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор
Московской области Андрей Воробьев, которые через 2 года должны были покинуть
свои посты, но теперь имеют все шансы переизбраться или же получить федеральную
должность в более отдаленной перспективе», - указывается в аналитике к ХI
рейтингу «Госсовет 2.0» в отношении московских руководителей.
При
этом о губернаторе Ленинградской области Александре Дрозденко аналитики говорят
в несколько другом контексте:
«Возможность
завершить свои масштабные проекты и покинуть пост без привязки к
институциональным ограничениям лишь подтверждает особый статус тех глав
регионов (помимо С.Собянина и А.Воробьева – это, например, Александр
Дрозденко), которые опираются на патронаж и поддержку внутри «Политбюро 2.0».
Зелёная
зона
Что
же касается непосредственно рейтинговой позиции Александра Дрозденко в ХI
рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», то по СЗФО он
– единственный в «зеленой зоне».
«На
Северо-Западе России по-прежнему в «зеленой» зоне политической устойчивости
лишь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко», - подчеркивают
аналитики.