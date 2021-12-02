Новые изменения в «антиковидное» постановление Ленинградской области

Изменения в
постановление регионального правительства, регламентирующее меры по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, подписаны
губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Послабления
коснулись спортивных организаций и сферы бытовых услуг. В «красной» и «желтой»
зонах фитнес-центрам, стоматологиям, баням и бассейнам, оформившим паспорта
коллективного иммунитета к COVID-19, разрешено работать без требования у
посетителей «антиковидных» документов. Напомним, к таким документам относятся
QR-код о вакцинации или перенесенной в последние полгода коронавирусной
инфекции, или же отрицательный ПЦР-тест, проведенный не позднее 72 часов до
посещения организации. При этом установлены и ограничения по заполняемости
перечисленных мест: в «красной» зоне до 50%, в «желтой» – до 75%.
Наличие паспорта
коллективного иммунитета даст послабления и для физкультурно-спортивных
организаций, работающих, в том числе, в помещениях домов культуры и бассейнов.
Для их посещения также не потребуются «антиковидные» документы. При этом вне
зависимости от наличия «ковид-паспорта» детей до 8 лет можно будет сопроводить
до раздевалки и обратно и передать тренеру без предъявления QR-кода или
ПЦР-теста. На входе сопровождающие ребенка обязательно должны пройти
термометрию, а в помещении обязательно находиться в маске и соблюдать
дистанцию. Присутствовать во время занятий запрещено.
Также, согласно
постановлению, при наличии у кинотеатров паспортов коллективного иммунитета,
посетители могут посещать их без предъявления QR-кодов.
Кроме того,
документом отменена обязательная предварительная запись в фитнес-центры и
ведение списков посетителей в салонах красоты и парикмахерских.
Также в
Ленинградской области разрешается проведение массовых мероприятий,
организованных региональными и муниципальными властями. В «красной» зоне при
проведении мероприятий от 50 до 300 человек, в «желтой» – от 50 до 500, а в
«зеленой» – от 50 до 1000 потребуется их согласование с Роспотребнадзором. Для
всех остальных мероприятий более 50 человек потребуется уведомление местных
органов власти за 10 дней и согласование с Роспотребнадзором за 5 дней до его
проведения. Обязательное условие – наличие у всех участников мероприятия
документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или
факт заболевания в течение последних шести месяцев или отрицательный ПЦР-тест.