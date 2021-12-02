Новые изменения в «антиковидное» постановление Ленинградской области

Изменения в постановление регионального правительства, регламентирующее меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, подписаны губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Послабления коснулись спортивных организаций и сферы бытовых услуг. В «красной» и «желтой» зонах фитнес-центрам, стоматологиям, баням и бассейнам, оформившим паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, разрешено работать без требования у посетителей «антиковидных» документов. Напомним, к таким документам относятся QR-код о вакцинации или перенесенной в последние полгода коронавирусной инфекции, или же отрицательный ПЦР-тест, проведенный не позднее 72 часов до посещения организации. При этом установлены и ограничения по заполняемости перечисленных мест: в «красной» зоне до 50%, в «желтой» – до 75%.

Наличие паспорта коллективного иммунитета даст послабления и для физкультурно-спортивных организаций, работающих, в том числе, в помещениях домов культуры и бассейнов. Для их посещения также не потребуются «антиковидные» документы. При этом вне зависимости от наличия «ковид-паспорта» детей до 8 лет можно будет сопроводить до раздевалки и обратно и передать тренеру без предъявления QR-кода или ПЦР-теста. На входе сопровождающие ребенка обязательно должны пройти термометрию, а в помещении обязательно находиться в маске и соблюдать дистанцию. Присутствовать во время занятий запрещено.

Также, согласно постановлению, при наличии у кинотеатров паспортов коллективного иммунитета, посетители могут посещать их без предъявления QR-кодов.

Кроме того, документом отменена обязательная предварительная запись в фитнес-центры и ведение списков посетителей в салонах красоты и парикмахерских.

Также в Ленинградской области разрешается проведение массовых мероприятий, организованных региональными и муниципальными властями. В «красной» зоне при проведении мероприятий от 50 до 300 человек, в «желтой» – от 50 до 500, а в «зеленой» – от 50 до 1000 потребуется их согласование с Роспотребнадзором. Для всех остальных мероприятий более 50 человек потребуется уведомление местных органов власти за 10 дней и согласование с Роспотребнадзором за 5 дней до его проведения. Обязательное условие – наличие у всех участников мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания в течение последних шести месяцев или отрицательный ПЦР-тест.