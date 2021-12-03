Конкурс на проектирование комплексов по переработке отходов в Ленинградской области - незаконен

«Невский экологический оператор» 1 декабря объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ комплексов по переработке отходов – соответствующий документ появился на сайте госзакупок. Об этом сообщает Online47. Победителю конкурса предстоит спроектировать пять комплексов, в том числе три в Ленобласти – в районе Островского, Дубровки и Брандовки.

Однако, как стало известно Online47, «Невский экологический оператор» поторопился с размещением конкурса, поскольку указанные в документации земельные участки в настоящее время не включены в территориальную схему обращения с отходами Ленинградской области.

В адрес компании уже направлено обращение с просьбой в добровольном порядке отменить проведение конкурса, который, по сути, является нарушением законодательства РФ в сфере обращения с отходами и контрактной системы в сфере закупок, а также заведомо вводит в заблуждение потенциальных подрядчиков.

«Указанные земельные участки относятся к землям лесного фонда и переданы в пользование АО «Невский экологический оператор» (за исключением объекта № 5 КПО «Брандовка») для проведения инженерных изысканий и рассмотрения вопроса о возможности проектирования и строительства объектов капитального строительства, связанных с обращением с отходами, – конкретизировал источник в правительстве региона. – Вопрос о возможности строительства объектов обращения с отходами на данных земельных участках является предметом общественных обсуждений в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ».

В случае несогласия «НЭО» с предложением отменить конкурс вопрос будет решаться с привлечением надзорных органов.