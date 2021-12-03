Конкурс на проектирование комплексов по переработке отходов в Ленинградской области - незаконен

«Невский экологический
оператор» 1 декабря объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ
комплексов по переработке отходов – соответствующий документ появился на сайте
госзакупок. Об этом сообщает Online47.
Победителю конкурса предстоит спроектировать пять комплексов, в том числе три в
Ленобласти – в районе Островского, Дубровки и Брандовки.
Однако, как стало
известно Online47, «Невский экологический оператор» поторопился с размещением
конкурса, поскольку указанные в документации земельные участки в настоящее
время не включены в территориальную схему обращения с отходами Ленинградской
области.
В адрес компании уже
направлено обращение с просьбой в добровольном порядке отменить проведение
конкурса, который, по сути, является нарушением законодательства РФ в сфере
обращения с отходами и контрактной системы в сфере закупок, а также заведомо
вводит в заблуждение потенциальных подрядчиков.
«Указанные земельные
участки относятся к землям лесного фонда и переданы в пользование АО «Невский
экологический оператор» (за исключением объекта № 5 КПО «Брандовка») для
проведения инженерных изысканий и рассмотрения вопроса о возможности
проектирования и строительства объектов капитального строительства, связанных с
обращением с отходами, – конкретизировал источник в правительстве региона. –
Вопрос о возможности строительства объектов обращения с отходами на данных
земельных участках является предметом общественных обсуждений в соответствии с
требованиями постановления Правительства РФ».
В случае несогласия «НЭО»
с предложением отменить конкурс вопрос будет решаться с привлечением надзорных
органов.