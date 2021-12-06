«Я – россиянин»: что хранится в виртуальном чемоданчике?

30 ноября были подведены
итоги цифрового урока «Я – россиянин» в школах 47 региона. Общественная палата
Ленинградской области совместно с фондом поддержки образования «Ноосфера» на
базе Ленинградского областного института развития образования провела круглый
стол, посвященный необычному уроку. В заседании приняли участие члены палаты,
представители фонда «Ноосфера» – организатора и автора проекта «Я – россиянин»,
педагоги ЛОИРО и школ, в которых прошел Всероссийский цифровой урок.
Об опыте реализации
проекта в Ленинградской области и о том, как появилась идея трансформировать
очный урок в цифровой, рассказали директор «Ноосферы» Софья Арзуманян и
сотрудник фонда Константин Беремеш. Причина появления новой технологии – не
только в эпидемической ситуации. Актуальна проблематика, которую затрагивают
авторы проекта. Урок оказался востребованным, но для его очного проведения
необходим реквизит. Методические материалы складываются в специальный
чемоданчик, доставить который в каждую школу Ленобласти пока не представляется
возможным. Поэтому, чтобы расширить аудиторию, создали сетевую версию,
адаптированную к проведению в виртуальном формате.
Волшебный
чемоданчик или инновационный кейс?
Так что же хранится в
этом загадочном чемоданчике, который в течение нескольких лет – за годы
реализации проекта «Я – россиянин» – побывал во многих школах России?
Если уж говорить совсем
правильно, то чемоданчик для уроков «Я – россиянин» называется «инновационный
образовательный кейс». В нем – задания, позволяющие легко и интересно дать
школьникам основные понятия о четырех религиях народов России: христианстве,
исламе, буддизме и иудаизме. И, конечно, сформировать толерантное отношение к
представителям различных религий и национальностей. Основная целевая аудитория
– четвероклассники. Именно в четвертом классе в средней школе появляется урок,
посвященный мировым религиям.
В чемоданчике – все
необходимое для проведения двухчасового урока в классе из 30 человек: фильм
«Традиционные религии России», 17 настольных игр и творческих заданий и наборы,
посвященные религиям. Когда урок проходил вживую, ребята доставали из
чемоданчика интереснейшие вещи: вышивку иудейской кипы, мусульманскую мозаику,
христианское пасхальное яйцо, буддийскую мандалу. Были там и хрестоматии
«Священные тексты религий России», и книжка-раскраска «Я – россиянин».
В этом году урок прошел в
онлайн режиме. Один клик мышки – и дети погружаются в атмосферу межкультурного
диалога и знакомятся с мировыми религиями. Для современных школьников –
привычный формат.
Ленинградская
область – пилотный регион
Проект «Я – россиянин»
реализуется на протяжении нескольких лет. За эти годы волшебный чемоданчик
побывал во многих школах различных регионов России. Однако для проведения
цифрового урока пилотным регионом была выбрана Ленинградская область.
В сентябре 2021 года
Общественная палата и «Ноосфера» провели обучающий семинар для педагогов,
ставших участниками проекта. На первоначальном этапе в число «пионеров» вошел
41 учитель из 23 школ Ленобласти. Но, как признают организаторы, на деле
Всероссийский урок, приуроченный к празднованию Дня народного единства, прошел
в большем количестве классов. Во-первых, педагоги провели урок не только в
своих четвертых классах, но и в пятых-шестых. Во-вторых, они распространили
информацию среди коллег, и многие примкнули к акции. Учительское сообщество не
могло остаться безучастным к такой новации.
«Урок прошел на высокой
ноте, а анкетирование учителей подтвердило заинтересованность детей», –
рассказала Софья Арзуманян. Она поблагодарила за помощь в реализации «пилота»
Общественную палату Ленобласти и лично заместителя председателя комиссии по
межнациональным и межконфессиональным связям Викторию Арсееву, взявшую на себя
функции регионального координатора, а также комитет общего и профессионального
образования, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области и ЛОИРО.
В «круглом столе»
активное участие приняли первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи
народов России, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ
Евгения Михалева, проректор по развитию и экономике образовательных проектов
ЛОИРО Вероника Реброва, доцент кафедры общеразвивающих предметов ЛОИРО Ольга
Срабова, заместитель директора Дома дружбы Ленинградской области Елена
Ермолина, члены Общественной палаты – председатель Духовного управления
мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада России Равиль Панчеев и Маргарита
Куортти. Говорилось о важности воспитательной составляющей в образовании,
необходимости эффективно доносить детям идеи межнационального диалога, а также
взвешенного подхода при формировании образовательных программ в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений. Примером такого подхода как
раз и является урок «Я – россиянин». Прежде чем запустить проект, его авторы
прошли необходимые согласования с научной общественностью, в данном случае – со
специалистами ЛОИРО.
Гатчинские
учителя – о цифровом уроке «Я – россиянин»
По мнению представителя
комитета общего и профессионального образования Ленобласти Татьяны Засельской,
чтобы мероприятия по формированию культуры межнациональных отношений имели
эффект, не стоит ограничиваться отдельным уроком – нужен цикл таких занятий. И
это предложение дружно поддержали участники «круглого стола».
Практическим опытом
проведения цифрового урока поделились гатчинские учителя. Преподаватель
Гатчинской средней школы № 1 Ирина Гузаирова и учитель Коммунарской средней
школы № 2 Сергей Павлов подтвердили: детям урок понравился, и они ждут его
продолжения.
Член Общественной палаты
России, заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир
Журавлёв вручил педагогам благодарности, а Софья Арзуманян – красочные
чемоданчики «Я – россиянин». Так что ученики многих школ Ленинградской области
– и, в частности, Гатчины и района – теперь смогут пройти урок не только в
цифровом виде, но и «живьем». Что, наверняка, принесет им немало новых знаний и
радостных минут.
Подводя итоги обсуждения,
Владимир Журавлёв поблагодарил «Ноосферу» за общественно значимые проекты и
обменялся с Софьей Арзуманян подписанными экземплярами соглашения о
сотрудничестве. Заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти
заверил, что прозвучавшие на заседании предложения найдут свое отражение в
рекомендациях Общественной палаты. А успешный опыт пилотного региона наверняка
заинтересует школы по всей стране.
Подготовила Екатерина
Дзюба