«Я – россиянин»: что хранится в виртуальном чемоданчике?

30 ноября были подведены итоги цифрового урока «Я – россиянин» в школах 47 региона. Общественная палата Ленинградской области совместно с фондом поддержки образования «Ноосфера» на базе Ленинградского областного института развития образования провела круглый стол, посвященный необычному уроку. В заседании приняли участие члены палаты, представители фонда «Ноосфера» – организатора и автора проекта «Я – россиянин», педагоги ЛОИРО и школ, в которых прошел Всероссийский цифровой урок.

Об опыте реализации проекта в Ленинградской области и о том, как появилась идея трансформировать очный урок в цифровой, рассказали директор «Ноосферы» Софья Арзуманян и сотрудник фонда Константин Беремеш. Причина появления новой технологии – не только в эпидемической ситуации. Актуальна проблематика, которую затрагивают авторы проекта. Урок оказался востребованным, но для его очного проведения необходим реквизит. Методические материалы складываются в специальный чемоданчик, доставить который в каждую школу Ленобласти пока не представляется возможным. Поэтому, чтобы расширить аудиторию, создали сетевую версию, адаптированную к проведению в виртуальном формате.

Волшебный чемоданчик или инновационный кейс?

Так что же хранится в этом загадочном чемоданчике, который в течение нескольких лет – за годы реализации проекта «Я – россиянин» – побывал во многих школах России?

Если уж говорить совсем правильно, то чемоданчик для уроков «Я – россиянин» называется «инновационный образовательный кейс». В нем – задания, позволяющие легко и интересно дать школьникам основные понятия о четырех религиях народов России: христианстве, исламе, буддизме и иудаизме. И, конечно, сформировать толерантное отношение к представителям различных религий и национальностей. Основная целевая аудитория – четвероклассники. Именно в четвертом классе в средней школе появляется урок, посвященный мировым религиям.

В чемоданчике – все необходимое для проведения двухчасового урока в классе из 30 человек: фильм «Традиционные религии России», 17 настольных игр и творческих заданий и наборы, посвященные религиям. Когда урок проходил вживую, ребята доставали из чемоданчика интереснейшие вещи: вышивку иудейской кипы, мусульманскую мозаику, христианское пасхальное яйцо, буддийскую мандалу. Были там и хрестоматии «Священные тексты религий России», и книжка-раскраска «Я – россиянин».

В этом году урок прошел в онлайн режиме. Один клик мышки – и дети погружаются в атмосферу межкультурного диалога и знакомятся с мировыми религиями. Для современных школьников – привычный формат.

Ленинградская область – пилотный регион

Проект «Я – россиянин» реализуется на протяжении нескольких лет. За эти годы волшебный чемоданчик побывал во многих школах различных регионов России. Однако для проведения цифрового урока пилотным регионом была выбрана Ленинградская область.

В сентябре 2021 года Общественная палата и «Ноосфера» провели обучающий семинар для педагогов, ставших участниками проекта. На первоначальном этапе в число «пионеров» вошел 41 учитель из 23 школ Ленобласти. Но, как признают организаторы, на деле Всероссийский урок, приуроченный к празднованию Дня народного единства, прошел в большем количестве классов. Во-первых, педагоги провели урок не только в своих четвертых классах, но и в пятых-шестых. Во-вторых, они распространили информацию среди коллег, и многие примкнули к акции. Учительское сообщество не могло остаться безучастным к такой новации.

«Урок прошел на высокой ноте, а анкетирование учителей подтвердило заинтересованность детей», – рассказала Софья Арзуманян. Она поблагодарила за помощь в реализации «пилота» Общественную палату Ленобласти и лично заместителя председателя комиссии по межнациональным и межконфессиональным связям Викторию Арсееву, взявшую на себя функции регионального координатора, а также комитет общего и профессионального образования, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и ЛОИРО.

В «круглом столе» активное участие приняли первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Евгения Михалева, проректор по развитию и экономике образовательных проектов ЛОИРО Вероника Реброва, доцент кафедры общеразвивающих предметов ЛОИРО Ольга Срабова, заместитель директора Дома дружбы Ленинградской области Елена Ермолина, члены Общественной палаты – председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада России Равиль Панчеев и Маргарита Куортти. Говорилось о важности воспитательной составляющей в образовании, необходимости эффективно доносить детям идеи межнационального диалога, а также взвешенного подхода при формировании образовательных программ в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Примером такого подхода как раз и является урок «Я – россиянин». Прежде чем запустить проект, его авторы прошли необходимые согласования с научной общественностью, в данном случае – со специалистами ЛОИРО.

Гатчинские учителя – о цифровом уроке «Я – россиянин»

По мнению представителя комитета общего и профессионального образования Ленобласти Татьяны Засельской, чтобы мероприятия по формированию культуры межнациональных отношений имели эффект, не стоит ограничиваться отдельным уроком – нужен цикл таких занятий. И это предложение дружно поддержали участники «круглого стола».

Практическим опытом проведения цифрового урока поделились гатчинские учителя. Преподаватель Гатчинской средней школы № 1 Ирина Гузаирова и учитель Коммунарской средней школы № 2 Сергей Павлов подтвердили: детям урок понравился, и они ждут его продолжения.

Член Общественной палаты России, заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Журавлёв вручил педагогам благодарности, а Софья Арзуманян – красочные чемоданчики «Я – россиянин». Так что ученики многих школ Ленинградской области – и, в частности, Гатчины и района – теперь смогут пройти урок не только в цифровом виде, но и «живьем». Что, наверняка, принесет им немало новых знаний и радостных минут.

Подводя итоги обсуждения, Владимир Журавлёв поблагодарил «Ноосферу» за общественно значимые проекты и обменялся с Софьей Арзуманян подписанными экземплярами соглашения о сотрудничестве. Заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти заверил, что прозвучавшие на заседании предложения найдут свое отражение в рекомендациях Общественной палаты. А успешный опыт пилотного региона наверняка заинтересует школы по всей стране.

Подготовила Екатерина Дзюба