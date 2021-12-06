Представитель СУ СК РФ по Ленинградской области – в гостях у гатчинских школьников

Роман Вячеславович рассказал о профессии следователя и следователя-криминалиста, познакомив ребят со своей работой. Поведал о применении криминалистической техники, имеющейся в распоряжении Следственного комитета. Поделился с гимназистами примерами успешного раскрытия и расследования уголовных дел в Ленинградской области.

Старшеклассникам рассказали об основных задачах, целях и деятельности Следственного комитета России, о структуре и специфике работы следователей и следователей-криминалистов.

Также 10-классники узнали, что в системе Следственного комитета созданы образовательные учреждения, которые занимаются подготовкой юристов для дальнейшей работы в органах СКР. При этом подготовка молодых специалистов, которые решили посвятить себя борьбе с преступностью, начинается со школьной скамьи. Кроме того, в образовательных учреждениях Следственного комитета России занимаются не только учебной подготовкой. Детям прививают нормы морали, долга, нравственности, учат дисциплине и взаимопомощи.

Ребята смогли убедиться, что профессия следователя – это ежедневный кропотливый труд. И в будни, и в праздники следователи в любую минуту готовы к выполнению служебного долга.

Занятие прошло активно, ребята с интересом задавали вопросы и получали на них ответы.

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