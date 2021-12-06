Представитель СУ СК РФ по Ленинградской области – в гостях у гатчинских школьников

Роман Вячеславович рассказал о профессии следователя и
следователя-криминалиста, познакомив ребят со своей работой. Поведал о
применении криминалистической техники, имеющейся в распоряжении Следственного
комитета. Поделился
с гимназистами примерами успешного раскрытия и расследования уголовных дел в
Ленинградской области.
Старшеклассникам
рассказали об основных задачах, целях и деятельности Следственного комитета
России, о структуре и специфике работы следователей и
следователей-криминалистов.
Также
10-классники узнали, что в системе Следственного комитета созданы
образовательные учреждения, которые занимаются подготовкой юристов для
дальнейшей работы в органах СКР. При этом подготовка молодых специалистов,
которые решили посвятить себя борьбе с преступностью, начинается со школьной
скамьи. Кроме того, в образовательных учреждениях Следственного комитета
России занимаются не только учебной подготовкой. Детям прививают нормы морали,
долга, нравственности, учат дисциплине и взаимопомощи.
Ребята
смогли убедиться, что профессия следователя – это ежедневный кропотливый труд.
И в будни, и в праздники следователи в любую минуту готовы к выполнению
служебного долга.
Занятие прошло активно, ребята с интересом задавали вопросы и получали на них ответы.