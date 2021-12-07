В Сиверском росгвардейцы задержали граждан, пытавшихся ограбить магазин

Сотрудники Росгвардии прибыли к магазину
на Вокзальной улице в поселке Сиверский, в котором сработала сигнализация, и
обнаружили, что одно из окон разбито. Около объекта росгвардейцы задержали пытавшихся
скрыться граждан, подозреваемых в попытке проникновения в охраняемый магазин.
Кражу предотвратили.
Также данные граждане подозреваются в
том, что незадолго до этого, разбив стекло, проникли в другой расположенный
поблизости магазин, не оборудованный охранной сигнализацией, из которого
похитили различные продукты.
Задержанных доставили в 106 отдел
полиции для выяснения обстоятельств, сообщает пресс-служба вневедомственной
охраны по СПб и ЛО.
Фото предоставлены пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО