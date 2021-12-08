Гатчинские школьницы лучше всех снимают мультики

В этом году ребята
выполняли задание на тему зимней Олимпиады в Китае, которая состоится в феврале
2022 года. Участникам предстояло создать, как отдельных персонажей, так и целые сцены с
использованием программ 3D-моделирования, 3D-ручек, принтеров объемной
печати.
В финал фестиваля вышли
87 команд из 17 регионов Россиb по разным направлениям,
среди которых «Творческий проект» (1-2 класс), «Объемное рисование» (3-4 класс),
«3D-моделирование» (3-4 класс), «Объемное рисование» (5-6 класс), «3D-моделирование»
(5-6 класс).
Победителями в
номинации «Творческий проект» (1-2 класс) стали воспитанницы
Информационно-методического центра Гатчинского района София Сидорова и Алина
Адаменя из Войсковицкой школы № 2. Девочки смоделировали спортивный момент хоккейной
баталии и церемонию награждения, а также сняли видеоролик. Софья и Алина занимаются
под руководством педагога дополнительного образования ИМЦ, учителя начальных
классов Войсковицкой школы № 2 Ларисы Евдокимовой.
Всего в этой
возрастной категории соревновались 17 команд из Пермского края, Свердловской,
Мурманской, Московской, Кировской, Саратовской, Псковской, Курской,
Челябинской, Калининградской, Самарской областей, Краснодарского края,
Чувашской республики.
В направлении «3D-моделирование» (5-6
класс) приняли участие воспитанники Гатчинской школы № 9 Иван Квасов и Вероника
Сидорко под руководством педагога дополнительного образования ИМЦ, заместителя
директора Гатчинской школы № 9 Светланы Кучер. В общем зачете они заняли седьмое
место.
Ирина Хрусталёва
Фото: ИМЦ