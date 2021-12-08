Гатчинские школьницы лучше всех снимают мультики

В этом году ребята выполняли задание на тему зимней Олимпиады в Китае, которая состоится в феврале 2022 года. Участникам предстояло создать, как отдельных персонажей, так и целые сцены с использованием программ 3D-моделирования, 3D-ручек, принтеров объемной печати.

В финал фестиваля вышли 87 команд из 17 регионов Россиb по разным направлениям, среди которых «Творческий проект» (1-2 класс), «Объемное рисование» (3-4 класс), «3D-моделирование» (3-4 класс), «Объемное рисование» (5-6 класс), «3D-моделирование» (5-6 класс).

Победителями в номинации «Творческий проект» (1-2 класс) стали воспитанницы Информационно-методического центра Гатчинского района София Сидорова и Алина Адаменя из Войсковицкой школы № 2. Девочки смоделировали спортивный момент хоккейной баталии и церемонию награждения, а также сняли видеоролик. Софья и Алина занимаются под руководством педагога дополнительного образования ИМЦ, учителя начальных классов Войсковицкой школы № 2 Ларисы Евдокимовой.

Всего в этой возрастной категории соревновались 17 команд из Пермского края, Свердловской, Мурманской, Московской, Кировской, Саратовской, Псковской, Курской, Челябинской, Калининградской, Самарской областей, Краснодарского края, Чувашской республики.

В направлении «3D-моделирование» (5-6 класс) приняли участие воспитанники Гатчинской школы № 9 Иван Квасов и Вероника Сидорко под руководством педагога дополнительного образования ИМЦ, заместителя директора Гатчинской школы № 9 Светланы Кучер. В общем зачете они заняли седьмое место.

Ирина Хрусталёва

Фото: ИМЦ