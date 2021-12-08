КАД-2 затронет Гатчину

Губернатор твердо намерен выполнить принятое решение и закрыть мусорные полигоны в области до наступления 2024 года. За это время должна быть найдена альтернатива. Притом, что ни одно поселение в регионе не желает строительства мусоросжигающего завода на своей территории, невзирая ни на какие соблюдения санитарно-эпидемических норм и авторитет Финляндии.

- Надо находить разумный компромисс и принимать государственное решение. Действовать по принципу страуса, пряча голову в песок, в надежде, что вопрос решится сам собой, нельзя. Я никогда за девять лет своего губернаторства ни одну проблему не решал по принципу «рассосется», – заметил Александр Дрозденко.

Губернатору был задан вопрос о транспортном сообщении с новоиспеченной столицей области: не станет ли Гатчина более доступной, например, для жителей Киришей?

- Я встречался с руководителем РЖД, мы обсуждали тему грузовых и пассажирских перевозок в свете высокоскоростной магистрали – ВСМ. Отдельная ВСМ позволит серьезно разгрузить сегодняшний транспортный поток, – сказал Александр Юрьевич. – Мы закончили работу по выбору трассы прохождения магистрали. Вопрос только с новолисинским заказником-заповедником. Если трасса и затронет его территорию, то это будет не прямое прохождение по земле, а, скорее всего, виадук. Как только запустим ВСМ, можно говорить о скоростной электричке от Петербурга до Киришей.

Вообще, как заметил губернатор, в Гатчину можно будет попадать из любого района области двумя путями: через кольцевую автодорогу или через Северную столицу:

- Мы получили подтверждение от РЖД о запуске челночной электрички с ближайшего железнодорожного вокзала в Петербурге. Жители области могут приехать в Петербург, добраться на метро до вокзала и в течение 20 минут окажутся в Гатчине.

По словам Александра Дрозденко, КАД-2 будет затрагивать Гатчину.

- Мы хотим, чтобы вторая кольцевая автодорога максимально придвинулась к городу, тогда можно будет запустить международное автобусное сообщение, – поделился планами губернатор.

Есть несколько вариантов прохождения КАД-2, но в створе бетонки ни один из предполагаемых маршрутов не проходит. Как считает губернатор, важнее приблизить территорию КАД-2 к КАД-1 и пройти рядом с зонами, требующими развязок.

- Ни один вариант пока не определен. Скорее всего, будет микс из двух вариантов. Каждый связан с выкупом земельных участков, поскольку затрагивает территории, где есть собственность. Конечно, проектировщики заинтересованы, чтобы собственность затрагивалась как можно меньше – и с точки зрения финансов, и с точки зрения соблюдения всех экологических норм, – подчеркнул глава региона.

Скорее всего, вопрос будет решен во втором квартале 2022 года. По словам губернатора, это уже не просто идея – это поручение президента, которое исполняется всеми сторонами: и правительством Ленинградской области, и правительством Петербурга, и Росавтодором, и Минтрансом. Все над этой темой серьезно работают.