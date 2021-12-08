КАД-2 затронет Гатчину

Губернатор твердо намерен выполнить принятое решение и
закрыть мусорные полигоны в области до наступления 2024 года. За это время
должна быть найдена альтернатива. Притом, что ни одно поселение в регионе не
желает строительства мусоросжигающего завода на своей территории, невзирая ни
на какие соблюдения санитарно-эпидемических норм и авторитет Финляндии.
- Надо находить разумный компромисс и принимать
государственное решение. Действовать по принципу страуса, пряча голову в песок,
в надежде, что вопрос решится сам собой, нельзя. Я никогда за девять лет своего
губернаторства ни одну проблему не решал по принципу «рассосется», – заметил Александр
Дрозденко.
Губернатору был задан вопрос о транспортном сообщении
с новоиспеченной столицей области: не станет ли Гатчина более доступной,
например, для жителей Киришей?
- Я встречался с руководителем РЖД, мы обсуждали тему
грузовых и пассажирских перевозок в свете высокоскоростной магистрали – ВСМ.
Отдельная ВСМ позволит серьезно разгрузить сегодняшний транспортный поток, – сказал
Александр Юрьевич. – Мы закончили работу по выбору трассы прохождения
магистрали. Вопрос только с новолисинским заказником-заповедником. Если трасса и
затронет его территорию, то это будет не прямое прохождение по земле, а, скорее
всего, виадук. Как только запустим ВСМ, можно говорить о скоростной электричке от
Петербурга до Киришей.
Вообще, как заметил губернатор, в Гатчину можно будет
попадать из любого района области двумя путями: через кольцевую автодорогу или
через Северную столицу:
- Мы получили подтверждение от РЖД о запуске челночной
электрички с ближайшего железнодорожного вокзала в Петербурге. Жители области
могут приехать в Петербург, добраться на метро до вокзала и в течение 20 минут окажутся
в Гатчине.
По словам Александра Дрозденко, КАД-2 будет
затрагивать Гатчину.
- Мы хотим, чтобы вторая кольцевая автодорога
максимально придвинулась к городу, тогда можно будет запустить международное
автобусное сообщение, – поделился планами губернатор.
Есть несколько вариантов прохождения КАД-2, но в створе
бетонки ни один из предполагаемых маршрутов не проходит. Как считает губернатор,
важнее приблизить территорию КАД-2 к КАД-1 и пройти рядом с зонами, требующими
развязок.
- Ни один вариант пока не определен. Скорее всего, будет
микс из двух вариантов. Каждый связан с выкупом земельных участков, поскольку
затрагивает территории, где есть собственность. Конечно, проектировщики заинтересованы,
чтобы собственность затрагивалась как можно меньше – и с точки зрения финансов,
и с точки зрения соблюдения всех экологических норм, – подчеркнул глава
региона.
Скорее всего, вопрос будет решен во втором квартале
2022 года. По словам губернатора, это уже не просто идея – это поручение
президента, которое исполняется всеми сторонами: и правительством Ленинградской
области, и правительством Петербурга, и Росавтодором, и Минтрансом. Все над
этой темой серьезно работают.