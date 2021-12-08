С 1 января 2022 года изменится ряд правил выплаты пенсий

Одно из основных
нововведений - освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае
признания его банкротом. "Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом
оказываются не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам
могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил, с 1
января 2022 года, практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена,
если пенсионер будет признан банкротом.
Второй важный момент -
если пожилой человек не успел получить пенсию при жизни, то на пенсию смогут
претендовать его наследники. Они должны будут направить соответствующее
заявление в Пенсионный фонд России. Начисленные в текущем месяце суммы пенсии,
оставшиеся не полученными в связи со смертью пенсионера, выплачиваются без
ограничения каким-либо сроком", - пояснила "Российской газете"
адвокат Ольга Сулим.
В течение трех рабочих
дней ПФР должен, по заявлению наследников пенсионера, представить справку о
недополученной им сумме пенсии.
Также пенсионерам
предоставлена возможность получения пенсий раньше установленной даты, но лишь в
том случае, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной
ситуации. Тогда пенсионеру следует обратиться с заявлением в ПФР, и он сможет
получить пенсию раньше установленного срока.
"Перечисленные
нововведения значительно расширяют права пенсионеров в плане получения пенсий,
делают социальное положение пенсионеров более защищенным, а также обеспечивают
права наследников пенсионеров воспользоваться теми средствами, которые не смог
получить их родственник", - добавила юрист.
Ольга Игнатова
«Российская газета» https://rg.ru/2021/12/05/s-1-ianvaria-2022-goda-izmenitsia-riad-pravil-vyplaty-pensij.html
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