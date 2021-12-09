Александр Дрозденко пригласил всех в команду 47

Напомним, что следующий год в нашем регионе пройдёт под девизом «Команда 47». Сегодня Александр Дрозденко поделился своим видением того, кто может войти в команду. Это неравнодушные люди: волонтеры разных сфер деятельности, которых заботит судьба своей малой родины.

- Цель «Команды 47» - объединить активных, - сказал Александр Дрозденко. - В течение будущего года мы должны сформировать основные принципы команды, план действий. В нашу команду должны стремиться попасть те, кто работает в органах власти. Есть желание - вступайте, и будете вправе рассчитывать на ресурсы команды. Придете со своим проектом, - мы поможем его реализовать. Правда, необходимо будет доказать, насколько полезна ваша идея.

Александр Дрозденко рассказал подробнее о том, почему следующие 12 месяцев решили посвятить активным жителям. «Идея родилась спонтанно. Возможно, она и должна была родиться: во время поездок по Ленинградской области все время сталкиваешься с людьми, которые по мере своих сил стараются помогать в том месте, где живут. Они - неравнодушные, стремящиеся делать добрые дела».

К пресс-клубу подключились порядка 30 участников из всех районов области, каждый из которых рассказал о своих героях-волонтерах.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в ходе общения с журналистами, сообщил о том, что дал поручение рассмотреть вопрос о выделении площадок под мусороперерабатывающие заводы, чтобы выбрать самые оптимальные варианты для всех.

Глава региона подчеркнул, что сегодня пора уже переходить к реальным делам по решению проблемы с твердыми бытовыми отходами: раздельному сбору мусора, обустройству контейнерных площадок, закупке техники, мусоропереработке.

В ходе пресс-клуба Александр Дрозденко также затронул вопросы, касающиеся коронавирусных ограничений. В частности, он рассказал, что школьники Ленинградской области уйдут на каникулы 25 декабря. При этом он добавил, что не планирует вводить новых ограничений к Новому году, но люди должны думать, как о своем здоровье, так и о близких.