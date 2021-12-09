Александр Дрозденко пригласил всех в команду 47

Напомним, что следующий год в нашем регионе пройдёт под девизом «Команда 47». Сегодня Александр Дрозденко поделился своим видением того, кто может войти в команду. Это неравнодушные люди: волонтеры разных сфер деятельности, которых заботит судьба своей малой родины.
- Цель «Команды 47» -
объединить активных, - сказал Александр Дрозденко. - В течение будущего года мы
должны сформировать основные принципы команды, план действий. В нашу команду
должны стремиться попасть те, кто работает в органах власти. Есть желание -
вступайте, и будете вправе рассчитывать на ресурсы команды. Придете со своим
проектом, - мы поможем его реализовать. Правда, необходимо будет доказать,
насколько полезна ваша идея.
Александр Дрозденко
рассказал подробнее о том, почему следующие 12 месяцев решили посвятить
активным жителям. «Идея родилась спонтанно. Возможно, она и должна была
родиться: во время поездок по Ленинградской области все время сталкиваешься с
людьми, которые по мере своих сил стараются помогать в том месте, где живут.
Они - неравнодушные, стремящиеся делать добрые дела».
К пресс-клубу
подключились порядка 30 участников из всех районов области, каждый из которых рассказал
о своих героях-волонтерах.
Также губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко, в ходе общения с журналистами,
сообщил о том, что дал поручение рассмотреть вопрос о выделении площадок под
мусороперерабатывающие заводы, чтобы выбрать самые оптимальные варианты для
всех.
Глава региона подчеркнул,
что сегодня пора уже переходить к реальным делам по решению проблемы с твердыми
бытовыми отходами: раздельному сбору мусора, обустройству контейнерных
площадок, закупке техники, мусоропереработке.
В ходе пресс-клуба
Александр Дрозденко также затронул вопросы, касающиеся коронавирусных
ограничений. В частности, он рассказал, что школьники Ленинградской области
уйдут на каникулы 25 декабря. При этом он добавил, что не планирует вводить
новых ограничений к Новому году, но люди должны думать, как о своем здоровье,
так и о близких.