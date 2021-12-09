Герой России Вячеслав Сивко в гостях в родной Гатчине

Вячеслав Сивко живет в Москве и по роду деятельности приезжать в родной город ему удается не так часто, как хотелось бы. Свое отсутствие он компенсирует приемом гатчинских делегаций в Москве, в том числе молодежных. Но на торжества, посвященные 225-летию Гатчины, он не мог не приехать.

Гатчину своего детства Вячеслав Владимирович помнит тихим городком, еще не до конца восстановившимся после войны. Самые светлые моменты Героя России Вячеслава Сивко связаны со школьной жизнью и спортом. Занятия легкой атлетикой посещал вместе со своим другом Олегом Бакановым, который сегодня возглавляет их родную ДЮСШ № 1 в центре Гатчины. До сих пор они поддерживают многолетнюю дружбу.

В настоящее время Вячеслав Сивко - председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России и возглавляет региональный общественный Фонд поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации имени Е.Н. Кочешкова.

- Вячеслав Владимирович, Вы активно работаете в общественных, патриотических и ветеранских организациях. Вам нравится то, чем Вы занимаетесь?

- Приятно осознавать нужность нашей работы. Наш фонд оказывает адресную помощи наиболее нуждающимся Героям России, их семьям, ветеранам войн и вооруженных конфликтов. Также мы много времени уделяем патриотической работе с молодежью.

- С кем удалось повстречаться в Гатчине во время этого визита?

- Сейчас пандемия, многие опасаются лишних контактов, поэтому мы очень осторожно ко всему подходим. Хотел пообщаться с кадетами школы №11, навестить свою родную школу №9 – в этот раз не получилось. Но я встретился с председателем совета ветеранов Гатчинского района Людмилой Николаевной Голубевой, заместителем председателя Гатчинского Морского собрания Юрием Ивановичем Назаровым, пообщался с активом Гатчинского Дворца молодежи и своими единомышленниками по патриотической работе.

- Как вы ведете патриотическую работу в условиях противоэпидемических ограничений?

- Вся страна живет в таком режиме. Если не получаются очные встречи, мы общаемся с нашей аудиторией онлайн. Записываем программы в рамках проекта «Час героя».

В Москве есть Дом Героев Отечества, где располагается общероссийская и региональная организации Героев. Власти Москвы предоставили нам очень хорошее здание, где есть специальные технические средства, которые позволяют вести запись и трансляцию патриотических программ. Гостями передачи «Час героя» становятся люди разных профессий - космонавты, летчики-испытатели, военнослужащие, в том числе участники Афганских событий. Есть возможность получать обратную связь, принимать звонки.

- Много лет идет широкая общенародная кампания по присвоению звания Героя легендарному танкисту Зиновию Колобанову. О подвиге танкистов роты Колобанова в районе деревни Войсковицы Гатчинского района в 1941 году знает весь мир. Он установил абсолютный мировой рекорд для танкистов. Что еще можно сделать?

- Главное, мы все об этом подвиге помним – и в Гатчине, и в Москве. Теперь, как говорится, звезды должны сойтись. Нужно выходить на личный контакт с президентом. Если предоставится такая возможность в рамках очередной встречи с Героями, я попробую… В принципе, помочь хотят многие. Но есть определенные требования - за один подвиг дважды не награждают. Зиновию Колобанову за тот бой вручен орден Красного Знамени. Но мы-то знаем сегодня всю подноготную, которая послужила принятию этого решения. Сейчас эту информацию можно найти и в открытых источниках.

Выпускник Орловского бронетанкового училища Зиновий Колобанов в должности командира батальона участвовал в Советско-финской войне. Трижды горел в танке. Танковая бригада, в которой он служил, первой прорвала линию Маннергейма. Колобанов стал Героем Советского Союза, и ему присвоили вне очереди звание капитана. Но в ночь на 13 марта 1940 года был подписан мирный договор между СССР и Финляндией. Узнав об этом, финские солдаты стали «брататься» с красноармейцами из батальона Колобанова. А политработники доложили наверх…После этого с Колобанова сняли звание Героя, самого его посадили, и только когда началась Великая Отечественная война, выпустили. Но старшим лейтенантом и без всяких наград. 20 августа 1941 года под Войсковицами экипаж его КВ-1 за полтора часа подбил из засады 22 танка противника. Это удивительный подвиг! Но есть наградной лист Колобанова, где зачеркнуто Герой Советского Союза и написано орден Красного Знамени. Вскоре Колобанов был очень тяжело ранен, в 1944 году вернулся в строй. Дошел до Берлина. Был награжден орденом Красной Звезды и вторым орденом Боевого Красного Знамени.

Работу по присвоению звания Героя Зиновию Колобанову будем продолжать.

- А сейчас много ли их – забытых подвигов и героев…

- К сожалению, подобные примеры встречаются. У нас есть десантник, которого неоднократно представляли к званию Герой России. Но злую шутку сыграла его фамилия - Дудаев. И все – не пропускают.

Есть отличная книга о малоизвестных героях - защитниках Отечества и их подвигах - «Достойны бессмертия». Ее написал мой друг - Валерий Борисович Маринкин. Мы вместе учились в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. Служили рядом. Отец его был военным, и он восемь лет отслужил в спецназе ГРУ, ветеран Вооруженных Сил России. Валерий Борисович - интересный человек: пишет стихи, песни. В 1995 году написал хороший гимн для ВДВ, и его исполняют до сих пор.

Первая книга Валерия Маринкина вышла в 2014 году. Затем были другие. В книге «Достойны бессмертия» жизнь, размышления, рассказы о людях, чьи подвиги по разным причинам практически не известны, воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, героизм и самопожертвование соотечественников. Предисловием к этой книге стала история Зиновия Колобанова – символ воли и несгибаемого характера.

Эта книга будет интересна военнослужащим, ветеранам, молодежи и всем, кто интересуется военной историей.

- Спасибо, и с праздником Вас!

Татьяна Можаева