Названы имена финалистов премии «Доброволец Ленинградской области»

Уже в 7-й раз в Ленинградской
области прошла церемония награждения победителей премии «Доброволец ЛО». На конкурс
поступило 205 заявок, в финал вышли 24 из них.
Финалистов
конкурса приветствовал губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко.
- Я не ожидал, что
у нас столько людей стали волонтёрами. В Ленинградской области 13 тысяч человек
признаёт себя волонтером, я думаю, по факту даже больше – многие скромничают и об
этом не говорят… Я тоже могу себя назвать волонтером, стараюсь участвовать в
волонтерском движении. Например, я - волонтер Победы, участвовал в акции «Мы
вместе», регулярно участвую в экологическом движении. С семьей мы занимается
социальным волонтёрством. Я считаю, что каждый человек может найти время для
добрый дел. Следующий год у нас объявлен Годом «Команды 47». Это команда
искренних людей, у которых слова не расходятся с делом, которые все делают от
души и от сердца. Все, кто вступил на путь волонтерства, уже добились больших
побед — над своей леностью, над обыденностью мира и почувствовали свою
нужность. Волонтёрство — это благородное и благодарное дело, ─ сказал глава
региона.
В номинации
«Волонтер года» 1 место заняла Анастасия Анисимова из Волховского района, 2
место ─Анна Лубина из Гатчинского района, 3 место ─ Георгий Икко из Киришского
района. В специальной номинации «Наставники» победила Зоя Степичева из
Лодейнопольского района.
В номинации
«Волонтерский клуб года» 1 место досталось волонтерскому объединению «V18» в
Тихвине, на 2 месте ─ клуб «Вольный» из Дома молодежи Выборга, на 3 месте ─
добровольческое объединение «ДАР» из Киришского Дворца детского творчества. В
специальной номинации «Наставники» награда досталась молодёжной общественной
организации «Перспектива» из Лодейнопольского района.
Награду в специальной номинации «Инклюзивное волонтерство» получило крестьянско-фермерское хозяйство «Муслим» из Гатчинского района.
В номинации «Лучшая публикация» 1 место занял «Канал СТВ» города Сосновый Бор, 2 место поделили редакция газеты «Гатчинская правда» и Алексей Александров из Волховского района.
В номинации «Социальные медиа» 1 место завоевала Юлия Рыкова и ее медиапроект «За мной».
Специальная номинация «Добрые медиа» досталась Комитету общественных коммуникаций Ленинградской области.
В специальной номинации «Мы вместе» награды получили Даниил Григоренко из Тихвинского района, Максим Окуличев из Бокситогорского района и Валерий Исаков из Гатчинского района.
Награду в
специальной номинации «Зооволонтерство» получил благотворительный Фонд помощи
животным Ленинградской области «Я Свободен».
В специальной номинации «Добрый спорт» отмечена Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Ленинградской области.
В номинации
«Лучший муниципальный ресурсный добровольческий центр» победил Ресурсный
добровольческий центр «Добровольчество Киришского района».
В номинации «Самый
добрый комитет» победили Отдел молодежной политики комитета спорта, культуры и
молодежной политики администрации муниципального образования Выборгского района
и Отдел по спорту, молодежной политике администрации Волховского района.
Победа в
специальной номинации «Добрый комитет» досталась Комитету по здравоохранению
Ленинградской области.
В номинации
«Корпоративное волонтерство» отмечена молодежная организация Выборгского
судостроительного завода.