Названы имена финалистов премии «Доброволец Ленинградской области»

Уже в 7-й раз в Ленинградской области прошла церемония награждения победителей премии «Доброволец ЛО». На конкурс поступило 205 заявок, в финал вышли 24 из них.

Финалистов конкурса приветствовал губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Я не ожидал, что у нас столько людей стали волонтёрами. В Ленинградской области 13 тысяч человек признаёт себя волонтером, я думаю, по факту даже больше – многие скромничают и об этом не говорят… Я тоже могу себя назвать волонтером, стараюсь участвовать в волонтерском движении. Например, я - волонтер Победы, участвовал в акции «Мы вместе», регулярно участвую в экологическом движении. С семьей мы занимается социальным волонтёрством. Я считаю, что каждый человек может найти время для добрый дел. Следующий год у нас объявлен Годом «Команды 47». Это команда искренних людей, у которых слова не расходятся с делом, которые все делают от души и от сердца. Все, кто вступил на путь волонтерства, уже добились больших побед — над своей леностью, над обыденностью мира и почувствовали свою нужность. Волонтёрство — это благородное и благодарное дело, ─ сказал глава региона.

В номинации «Волонтер года» 1 место заняла Анастасия Анисимова из Волховского района, 2 место ─Анна Лубина из Гатчинского района, 3 место ─ Георгий Икко из Киришского района. В специальной номинации «Наставники» победила Зоя Степичева из Лодейнопольского района.

В номинации «Волонтерский клуб года» 1 место досталось волонтерскому объединению «V18» в Тихвине, на 2 месте ─ клуб «Вольный» из Дома молодежи Выборга, на 3 месте ─ добровольческое объединение «ДАР» из Киришского Дворца детского творчества. В специальной номинации «Наставники» награда досталась молодёжной общественной организации «Перспектива» из Лодейнопольского района.

Награду в специальной номинации «Инклюзивное волонтерство» получило крестьянско-фермерское хозяйство «Муслим» из Гатчинского района.

В номинации «Лучшая публикация» 1 место занял «Канал СТВ» города Сосновый Бор, 2 место поделили редакция газеты «Гатчинская правда» и Алексей Александров из Волховского района.

В номинации «Социальные медиа» 1 место завоевала Юлия Рыкова и ее медиапроект «За мной».

Специальная номинация «Добрые медиа» досталась Комитету общественных коммуникаций Ленинградской области.

В специальной номинации «Мы вместе» награды получили Даниил Григоренко из Тихвинского района, Максим Окуличев из Бокситогорского района и Валерий Исаков из Гатчинского района.

Награду в специальной номинации «Зооволонтерство» получил благотворительный Фонд помощи животным Ленинградской области «Я Свободен».

В специальной номинации «Добрый спорт» отмечена Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Ленинградской области.

В номинации «Лучший муниципальный ресурсный добровольческий центр» победил Ресурсный добровольческий центр «Добровольчество Киришского района».

В номинации «Самый добрый комитет» победили Отдел молодежной политики комитета спорта, культуры и молодежной политики администрации муниципального образования Выборгского района и Отдел по спорту, молодежной политике администрации Волховского района.

Победа в специальной номинации «Добрый комитет» досталась Комитету по здравоохранению Ленинградской области.

В номинации «Корпоративное волонтерство» отмечена молодежная организация Выборгского судостроительного завода.



