В Ленинградской области создается экомилиция

В числе требований ―
высшее профессиональное образование в области «Лесное дело», «Экология»,
«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» и стаж работы ―
от года до двух лет. Более подробная информация ― на сайте комитета эконадзора
https://eco.lenobl.ru/ru/news/42523/
Патрулировать, пресекать
экопреступления и штрафовать нарушителей в Кингисеппском, Лужском, Сланцевском
районах будут два специалиста с рабочим местом в Кингисеппе, на Волосовский и
Гатчинский районы предполагается один сотрудник из Волосово, ещё один ― в
Приозерске, чтобы курировать Приозерский и Выборгский районы. По мере
приобретения автомобилей также на работу будут приняты 11 водителей, за каждым
специалистом будет закреплен автомобиль.
График работы
специалистов и водителей будет гибкий, напрямую зависеть от поставленных задач,
как стандартный 5/2, так и сменный. По согласованию с сотрудниками
продолжительность рабочего дня может быть увеличена до 10 часов.
Набор сотрудников будет
проходить параллельно с материально-техническим обеспечением ведомства,
финансирование которого распределено до 2024 года.
Напомним, Леноблэкомилиция
появится в регионе в соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко с 1 января 2022 года.