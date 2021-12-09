В Ленинградской области создается экомилиция

В числе требований ― высшее профессиональное образование в области «Лесное дело», «Экология», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» и стаж работы ― от года до двух лет. Более подробная информация ― на сайте комитета эконадзора https://eco.lenobl.ru/ru/news/42523/

Патрулировать, пресекать экопреступления и штрафовать нарушителей в Кингисеппском, Лужском, Сланцевском районах будут два специалиста с рабочим местом в Кингисеппе, на Волосовский и Гатчинский районы предполагается один сотрудник из Волосово, ещё один ― в Приозерске, чтобы курировать Приозерский и Выборгский районы. По мере приобретения автомобилей также на работу будут приняты 11 водителей, за каждым специалистом будет закреплен автомобиль.

График работы специалистов и водителей будет гибкий, напрямую зависеть от поставленных задач, как стандартный 5/2, так и сменный. По согласованию с сотрудниками продолжительность рабочего дня может быть увеличена до 10 часов.

Набор сотрудников будет проходить параллельно с материально-техническим обеспечением ведомства, финансирование которого распределено до 2024 года.

Напомним, Леноблэкомилиция появится в регионе в соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с 1 января 2022 года.