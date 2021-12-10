Гатчинская школа №4 – новая жизнь, старые традиции

Гатчинская школа №4 - одно из старейших учебных заведений Ленинградской области. Впервые о ее капитальном ремонте заговорили более 30 лет назад. Главная сложность – школьные здания являются объектом культурного наследия регионального значения и расположены в защитной зоне объекта культурного наследия федерального значения «Приоратский парк». Как при таких условиях начать реновацию? Школа прошла трудный путь экспертиз и согласований проектно-сметной документации и была включена в областную программу «Современное образование Ленинградской области», в подпрограмму «Реновация школ».

- Сколько сегодня учеников в школе №4?

- На начало учебного года - 560 учеников. В том числе в начальной школе учится 233 ребенка - девять классов, из них два первых.

За лето педагогический коллектив школы обеспечил полный переезд школы на новое место: перевезли библиотечный фонд, школьную мебель, оборудование и технику, тем самым обеспечив организованное начало нового учебного года. Несмотря на особые условия работы школы, образовательный процесс осуществляется в полном объеме. Возникающие проблемы решаются совместно с администрацией Гатчинского района, комитетом образования и директорами Гатчинской школы №11 и Районного центра детского творчества (РЦДТ).

- Вы переехали надолго?

- Проект, включающий ремонт отдельно стоящего корпуса начальной школы и основного здания, планируют реализовать за 2,5 года. Строители ремонтируют сразу два здания в комплексе, поэтому мы будем «гостить», пока ремонт не завершится полностью. И первоклассники, которые придут к нам в школу в следующем учебном году, будут обучаться с 1 сентября 2022 года в РЦДТ на улице Школьной, д.1.

- Расскажите о планах ремонта.

- План капитального ремонта определяется подписанным муниципальным контрактом и планом производства работ. Заказчиком контракта является МКУ «Управление строительством», руководитель Игорь Михайлович Ермолаев. Подрядчик - ООО «Ресстрой», руководитель Дмитрий Вячеславович Бачой. Организация имеет опыт работы в восстановлении исторических зданий. На объекте постоянно, кроме инженерно-технического состава, работают архитектор, проектировщик и конструктор, что обусловлено историческим статусом зданий. Я стараюсь общаться с подрядчиком постоянно, быть в курсе событий.

- Что уже сделано?

- Подрядной организацией выполнены демонтажные работы и идут работы по монтажу межэтажных перекрытий и инженерных сетей.

- Младшая школа переехала достаточно далеко. Как вы организовали ежедневную доставку детей?

- Подвоз детей 1-4-х классов осуществляет транспортная компания ООО «Кинг Лайн» во главе с Игорем Анатольевичем Королевым. Родители приводят или привозят детей на Театральную площадь, где их встречают учителя и три современных автобуса. Дети едут от Театральной площади до ул. Школьной, а после уроков возвращаются обратно. Мы благодарны Игорю Анатольевичу за предоставленные нашим детям комфортабельные автобусы, а водителям - за особое внимание и заботу.

Организация подвоза учащихся стоит на контроле администрации Гатчинского района и комитета образования. Когда от родителей поступило предложение установить на Театральной площади дорожные знаки на месте посадки детей в автобус, комиссия во главе с заместителем главы администрации Гатчинского района Марком Витальевичем Кравчуком быстро решила проблему. Также оперативно комитет образования и администрация РЦДТ решили вопрос об организации стоянки автобусов на территории этого образовательного учреждения.

- Как начальной школе живется на новом месте?

- В связи с удаленностью помещений для начальной школы мы переживали, что родители захотят перевести детей в другие школы, особенно первоклассников. Однако у нас оба первых класса – с наполняемостью 29 человек. На мой взгляд, это показатель доверия к школе и учителю.

Из всех предложенных вариантов для функционирования начальной школы мы выбрали лучший - РЦДТ. Это настоящая школа, где есть все условия. Нам выделили пять учебных кабинетов на первом и втором этажах. В летний период был выполнен ремонт пищеблока и дополнительных кабинетов. На втором этаже есть рекреация, где можно проводить мероприятия, и большой спортивный зал. На первом этаже – актовый зал, который мы дополнили своей аппаратурой, здесь проходил праздник посвящения в первоклассники.

Детский творческий коллектив из Войсковиц систематически проводит с учащимися интерактивные игры и знакомит с историей народных праздников.

Заведующая библиотекой Юлия Александровна Ларина каждый четверг организует в начальной школе обмен книг и проводит уроки о писателях и книжных новинках.

У нас работают 6-часовые бесплатные группы продленного дня, есть возможность заниматься дополнительным образованием в кружках, организованных РЦДЦ.

Конечно, у родителей в сентябре были сомнения и волнения по поводу подвоза учащихся и образовательного процесса. Сегодня все оптимально организовано, волнения улеглись. Если поступают какие-либо предложения, стараемся их решить сразу, и благодарим родителей за терпение и понимание. А что касается детей, то для них поездка на автобусе - это путешествие. Они едут самостоятельно, и им нравится чувствовать себя взрослыми.

- Школа не мешает работе центра?

- Мы строим свои отношения на основе взаимного уважения и сотрудничества. У Районного центра детского творчества много кружков в выходные, а мы в эти дни отдыхаем. В будние дни кружки центра начинают работу после 15 часов, в основном - в 16.30. А ученики второй смены уезжают в 17 часов.

- В здании школы №11 у вашей школы отдельный вход. Есть своя вывеска, вахтер, санитарный контроль – все, как полагается. А где питается школа №4?

- Ученики 5-11 классов питаются в столовой школы №11 в соответствии с графиком. За порядком ежедневно и очень внимательно следит председатель родительского комитета Светлана Алексеевна Егорова. Ее забота – чтобы все столы для наших учащихся были вовремя накрыты, а дети накормлены.

Для 1 - 4 классов еду привозят на пищеблок, оснащенный необходимым оборудованием, в специальных термосах из столовой школы №11. Обслуживают пищеблок работники этой же столовой. Отвечает за организацию питания социальный педагог Людмила Борисовна Захарова.

- Приятно видеть учеников школы №4 среди победителей разных конкурсов. Какими победами вы особенно гордитесь?

- За первое полугодие в ряды Юнармии вступило 30 учеников нашей школы, а к Всероссийскому движению школьников (РДШ) присоединилось 36 учащихся, которые активно участвуют в акциях и проектах организации.

Мы плотно сотрудничаем с центрами дополнительного образования Гатчины и района. Во многом благодаря своим наставникам ребята стали победителями и призерами районного конкурса рисунков, поделок и сочинений, посвященного 300-летию Российской прокуратуры, открытого конкурса по изобразительному искусству «Гатчинская палитра», который провел Дом детского творчества «Журавушка». В творческом конкурсе Избирательной комиссии Ленинградской области «Я – будущий избиратель» наши ученики снова завоевали призовые места.

Под руководством учителя биологии Л.А. Сычевой ученица 10 класса Мария Хмелева стала победителем конкурса видеороликов «Sciencetalk», организованного НИЦ «Курчатовский институт».

Практически все принимают участие в открытых уроках «Проектория» и «Шоу профессий», в этнографическом и географическом диктантах, в онлайн олимпиадах по технике безопасности. Для 9-классников организована допрофессиональная подготовка на базе Государственного института экономики, финансов, права и технологий по специальностям социальный педагог, бухгалтер и декоративно-прикладное искусство. Во втором полугодии ребята будут посещать занятия еще по нескольким специальностям.

Несмотря на отсутствие помещения для школьного музея, ученики продолжают изучать историю школы на уроках и участвуют в краеведческих конкурсах. Так, 11 ноября ученик 6-2 класса Александр Смирнов занял второе место на районном этапе областного конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество» в номинации «Школьный музей. История образования».

Наша школа на протяжении многих лет является пунктом проведения государственной итоговой аттестации. В нынешнем учебном году данная работа продолжается, школа полностью укомплектована техническими средствами для ее прохождения. Все учебные кабинеты снабжены необходимым оборудованием: интерактивными панелями, проекторами и компьютерами.

- Как школа готовится к новогодним праздникам?

- Хороводы водить не будем – это теперь категорически запрещено. Из-за ковидных ограничений праздник будут отмечать в классах вместе с классным руководителем и в цифровом пространстве.

Начальная школа Новый год планирует отмечать в детской студии театра «БУФФ». А в школе пройдет новогодний квест. Каждый класс уже получил задание. Затем будет игра по станциям, где дети познакомятся с историей праздника и традициями его проведения в разных странах. Если позволит погода, возможно, частично игра пройдет в школьном дворе.

Беседовала Татьяна Можаева