Ленинградские поисковики восстановили более двухсот имен

Основная дискуссионная
площадка начнет работу 11 декабря в Центре «Молодежный» в деревне Кошкино
Всеволожского района. В формате круглых столов участники обсудят особенности
проведения поисковой работы на землях лесного фонда, экспертиз найденных
останков, вопросы взаимодействия с органами военного управления Ленинградской
области и многое другое.
Поисковиков наградят
благодарностями губернатора Ленинградской области, знаками отличия и медалями
Министерства обороны Российской Федерации.
Напомним, что «Вахта
Памяти ─ 2021» на территории Ленинградской области стартовала 29 апреля.
Полевые работы проводились на территории 16 районов. По итогам поисковых
мероприятий были найдены останки 2 694 советских воинов. По смертным медальонам
и подписным вещам установлены имена 247 из них.