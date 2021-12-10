Ленинградские поисковики восстановили более двухсот имен

Основная дискуссионная площадка начнет работу 11 декабря в Центре «Молодежный» в деревне Кошкино Всеволожского района. В формате круглых столов участники обсудят особенности проведения поисковой работы на землях лесного фонда, экспертиз найденных останков, вопросы взаимодействия с органами военного управления Ленинградской области и многое другое.

Поисковиков наградят благодарностями губернатора Ленинградской области, знаками отличия и медалями Министерства обороны Российской Федерации.

Напомним, что «Вахта Памяти ─ 2021» на территории Ленинградской области стартовала 29 апреля. Полевые работы проводились на территории 16 районов. По итогам поисковых мероприятий были найдены останки 2 694 советских воинов. По смертным медальонам и подписным вещам установлены имена 247 из них.