Губернатор ответил гатчинцам про бассейн на Аэродроме и новые школы

Председатель совета ветеранов войны и труда Гатчинского района Людмила Николаевна Голубева обратилась с просьбой от ветеранов – ускорить строительство бассейна в микрорайоне Аэродром в Гатчине. Гатчинский совет ветеранов – крупная организация, и одна из наиболее многочисленных ячеек находится на Аэродроме. Ветераны активно занимаются спортом.

Александр Дрозденко ответил, что бассейн на 99% готов к вводу:

- Завершены все работы по отделке, наладке оборудования. До конца года бассейн будет готов и в 1 квартале 2022 года начнёт принимать посетителей. Осталось благоустроить участок – сделать газон, парковку.

Председатель районного родительского совета Юлия Шестак поинтересовалась, что делается в Гатчине для ликвидации второй смены в школах, и где и когда начнут строить новые школы? В последние годы в городе активно ведется жилищное строительство, детей школьного возраста становится все больше, а мест в школах не хватает, уроки проходят в две смены.

Губернатор согласился, что тенденция увеличения школьников в Гатчине и Коммунаре сохраняется. Если в 2020 году количество учеников общеобразовательных школ составляло 20203 человека, то в 2021 году – уже 20903. Прирост составил 700 человек. Нагрузка на инфраструктуру образования возросла, что привело к увеличению наполняемости классов и росту доли ребят, которым приходится учиться во вторую смену. На начало нынешнего учебного года по двусменной системе учился 51 класс, 1384 человека.

Этот факт учитывается при развитии сети общеобразовательных организаций. В ближайшей перспективе начнется строительство школы на Аэродроме на 1175 мест (проектирование закончено, выделено финансирование на строительство на 2022 год). Вторую школу в микрорайоне – также на 1175 мест – планируют строить в 2025 году.

Сейчас ведутся предпроектные работы по строительству пристроек к действующим гатчинским школам: к лицею № 3 на 400 мест и к школе № 8 на 300 мест. Строительство запланировано на 2023 год.

Кроме того, застройщик микрорайона «IQ» взял на себя обязательства строительства школы на 825 мест с последующей передачей учреждения Гатчинскому району. Начало строительства планируется также в 2023 году. Таким образом, к 2025 году количество мест в гатчинских школах увеличится на 3875.