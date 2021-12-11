Губернатор ответил гатчинцам про бассейн на Аэродроме и новые школы

Председатель совета
ветеранов войны и труда Гатчинского района Людмила Николаевна Голубева обратилась
с просьбой от ветеранов – ускорить строительство бассейна в микрорайоне
Аэродром в Гатчине. Гатчинский совет ветеранов – крупная организация, и одна из
наиболее многочисленных ячеек находится на Аэродроме. Ветераны активно
занимаются спортом.
Александр Дрозденко
ответил, что бассейн на 99% готов к вводу:
- Завершены все работы по
отделке, наладке оборудования. До конца года бассейн будет готов и в 1 квартале
2022 года начнёт принимать посетителей. Осталось благоустроить участок – сделать
газон, парковку.
Председатель районного
родительского совета Юлия Шестак поинтересовалась, что делается в Гатчине для
ликвидации второй смены в школах, и где и когда начнут строить новые школы? В
последние годы в городе активно ведется жилищное строительство, детей школьного
возраста становится все больше, а мест в школах не хватает, уроки проходят в
две смены.
Губернатор согласился, что тенденция увеличения школьников в Гатчине и Коммунаре
сохраняется. Если в 2020 году количество учеников общеобразовательных школ
составляло 20203 человека, то в 2021 году – уже 20903. Прирост составил 700
человек. Нагрузка на инфраструктуру образования возросла, что привело к увеличению
наполняемости классов и росту доли ребят, которым приходится учиться во вторую
смену. На начало нынешнего учебного года по двусменной системе учился 51 класс,
1384 человека.
Этот факт учитывается при развитии сети общеобразовательных
организаций. В ближайшей перспективе начнется строительство школы на Аэродроме на
1175 мест (проектирование закончено, выделено финансирование на строительство на
2022 год). Вторую школу в микрорайоне – также на 1175 мест – планируют строить в
2025 году.
Сейчас ведутся предпроектные работы по строительству
пристроек к действующим гатчинским школам: к лицею № 3 на 400 мест и к школе №
8 на 300 мест. Строительство запланировано на 2023 год.
Кроме того, застройщик микрорайона «IQ» взял на себя обязательства строительства школы на
825 мест с последующей передачей учреждения Гатчинскому району. Начало
строительства планируется также в 2023 году. Таким образом, к 2025 году
количество мест в гатчинских школах увеличится на 3875.