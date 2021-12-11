Клуб «Мазила»

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Такой вид спорта как «Скалолазание» не имеет ограничений. Именно поэтому в клубе «Мазила» занимаются даже дети с ограничениями по здоровью. Но наши корреспонденты побывали в спортивно-развлекательном клубе по другой причине. В январе исполнится 5 лет, как в Киришах появился скалодром. И не простой, а самый высокий в области. Сюжет подготовлен ТРК "Кириши" в рамках проекта #Ямыспорт, который реализуется на территории Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.
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