У Коннетабля поставили Деда Мороза и Снегурочку

С самого утра в субботу, 11 декабря, сотрудники Гатчинского УБДХ устанавливали Деда Мороза и Снегурочку, снеговика и подсветку у Коннетабля. Дело непростое. Задействована была серьезная техника: уборочная машина, автовышка, грузовик и масса специалистов.

Для новогодних персонажей расчистили площадку с помощью снегоуборочной машины. Деда Мороза с внучкой привезли на грузовике. Оба – завернуты в полиэтиленовую пленку. Выгружали поэтапно, бережно, вручную. Сначала уложили обоих на снег. К каждому прикрутили массивное основание. В основание заложили груз для устойчивости – по два тяжелых куска поребрика. Распеленали. Подняли на ноги, поставили. Сориентировали лицом к въезжающим со стороны Аэродрома и Киевского шоссе.

Потом расчистили площадку для снеговика. Он небольшой и сделан по типу кареты у Ингербургских ворот – весь в лампочках. Хорошо будет смотреться в темноте, включенный. Дед Мороз и Снегурочка тоже с подсветкой, но подключат ее уже в понедельник. На дворе – выходные, а сотрудники УБДХ и так сбились с ног, убирая снег по всему городу.

После установки новогодних персонажей рабочие отправились на Соборную – ставить праздничную арку в самом начале пешеходной зоны, на перекрестке с проспектом. Арка представляет собой половину часового циферблата.

Теперь остается только подключить подсветку городских украшений, – там, где она еще не подключена, нарядить елку на бульваре Науки, и Гатчина к Новому году готова!

Екатерина Дзюба