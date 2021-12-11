У Коннетабля поставили Деда Мороза и Снегурочку

С самого утра в субботу, 11 декабря, сотрудники Гатчинского
УБДХ устанавливали Деда Мороза и Снегурочку, снеговика и подсветку у Коннетабля.
Дело непростое. Задействована была серьезная техника: уборочная машина,
автовышка, грузовик и масса специалистов.
Для новогодних персонажей расчистили площадку с
помощью снегоуборочной машины. Деда Мороза с внучкой привезли на грузовике. Оба
– завернуты в полиэтиленовую пленку. Выгружали поэтапно, бережно, вручную.
Сначала уложили обоих на снег. К каждому прикрутили массивное основание. В
основание заложили груз для устойчивости – по два тяжелых куска поребрика. Распеленали.
Подняли на ноги, поставили. Сориентировали лицом к въезжающим со стороны
Аэродрома и Киевского шоссе.
Потом расчистили площадку для снеговика. Он небольшой
и сделан по типу кареты у Ингербургских ворот – весь в лампочках. Хорошо будет
смотреться в темноте, включенный. Дед Мороз и Снегурочка тоже с подсветкой, но
подключат ее уже в понедельник. На дворе – выходные, а сотрудники УБДХ и так
сбились с ног, убирая снег по всему городу.
После установки новогодних персонажей рабочие
отправились на Соборную – ставить праздничную арку в самом начале пешеходной
зоны, на перекрестке с проспектом. Арка представляет собой половину часового циферблата.
Теперь остается только подключить подсветку городских
украшений, – там, где она еще не подключена, нарядить елку на бульваре Науки, и
Гатчина к Новому году готова!
Екатерина
Дзюба