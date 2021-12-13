Экологическая безопасность ― приоритет в работе с отходами

Инициативы ближайшей перспективы для реализации ― завершение консолидации долгосрочных планов развития системы обращения с отходами для двух регионов — Ленинградской области и Санкт-Петербурга ― до 2030 года, создание сети фандоматов и субсидии на новые контейнеры под пластик и стекло для расширения возможностей раздельного сбора отходов жителями Ленинградской области, строительство перерабатывающих предприятий с цехом для пластика ― с выпуском готовой продукции.

Стороны обсудили, что необходимо более доскональное и научное изучение разных локаций, как на территории Петербурга, так и на территории Ленинградской области и включение участков в планы для изысканий и дальнейшего проектирования современных заводов, исходя из интересов ленинградцев, чтобы расширить выбор для жителей и снизить социальное напряжение. Безусловно, нужны новые современные предприятия для перехода на экологичные методы работы с отходами. Часть работающих полигонов закрывается уже в 2022 году.

«На 2022 год мы подготовили для Ленинградской области дополнительный выпуск зеленых облигаций на сумму не менее 10 миллиардов рублей. Все деньги направят на поддержку перспективных объектов. Речь идет как о новых универсальных экотехнопарках, так и небольших объектов для переработки пластика с линией выпуска готовой продукции из вторсырья (скамейки, корзины, контейнеры). Первый проект, который будет спроектирован и готов к строительству, получит 875 миллионов рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.