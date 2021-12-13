Новогоднюю ёлку можно не покупать

Договор и паспорт

Чтобы забрать к себе домой новогоднюю красавицу, в первую очередь, надо определиться с лесничеством, на территории которого планируется заготовка. Перед посещением лесничества для ускорения процесса оформления разрешительной документации нужно заполнить два экземпляра договора купли-продажи по нулевой ставке. Слова «купля-продажа» – чистая формальность, плата не взимается. Скачать договор можно на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области: https://nature.lenobl.ru/ru/deiatelnost/lesopolzovanie/vnimaniyu-grazhdan/o-poryadke-priobreteniya-elej-ili-derevev-drugih-hvojnyh-porod-dlya-no/.

Для заключения договора необходимо иметь при себе паспорт.

В Гатчине оформление договора купли-продажи на заготовку елей для новогодних праздников для собственных нужд происходит в Гатчинском лесничестве по адресу: город Гатчина, Красносельское шоссе, дом 6.

Прием ведется с понедельника по пятницу – с 9:00 до 16:00 (обед с 12:00 – 13:00), в субботу и воскресенье (18, 19, 25, 26 декабря) – с 12:00 до 15:00 часов. Обязательно использование средств защиты от распространения коронавирусной инфекции (маски, перчатки) и соблюдение социальной дистанции.

Каждому – по ёлке

Основное правило неизменно: на одного человека может быть оформлено только одно дерево высотой до 3-х метров, и вырублено оно может быть исключительно на том участке леса, который определён в документах. В Гатчинском районе – это трассы линии электропередач, газопроводов, квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесных дорог, подлежащих расчистке. При заключении договора вам укажут более конкретное местоположение.

Внимание! При перевозке новогодней елки надо иметь при себе договор купли-продажи! В противном случае, могут возникнуть неприятности.

В период проведения новогодней кампании сотрудники лесничеств будут усиленно патрулировать земли лесного фонда. На постах ГИБДД совместно с сотрудниками полиции будут проводиться проверки транспортных средств на наличие необходимой документации на перевозку новогодних елей.

За заготовку новогодних деревьев вне границ, отведенных под рубку территорий (даже при наличии договора на заготовку новогодней ели), либо без оформленного договора, гражданин может быть привлечён к административной ответственности. Либо к уголовной – в соответствии со статьёй 260 УК РФ. Степень ответственности определяется в зависимости от территории, на которой было совершено правонарушение, и суммы причинённого ущерба.

За первую декаду декабря в Гатчинском лесничестве было заключено порядка сотни договоров купли-продажи. В прошлом году всего было выписано чуть меньше трех тысяч договоров купли-продажи. И в этом году ожидается аналогичное количество желающих срубить зеленую красавицу.