Взгляд молодых архитекторов важен для развития общественных пространств

На
базе спорткластера в Рощино могут появиться лечебные и образовательные
учреждения, а также новые общественные пространства: идеи победителей конкурса используют
при разработке итогового проекта.
Награды
победителям архитектурного состязания вручил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
«Рощино
исторически развивался как площадка для здорового образа жизни. Сегодня в
поселке идет реконструкция стадиона, где тренируется команда «Ленинградец»,
строят новую ледовую арену. Идея создать там полноценный спортивный кластер
родилась после чемпионата мира по футболу. Теперь у Правительства Ленинградской
области есть большая база для дальнейшего развития населенного пункта.
Творческий конкурс проектов для спорткластера в Рощино собрал 13 заявок
участников, более 700 голосов жителей региона и много положительных оценок в
книге отзывов и предложений. Победители ответственно подошли к задаче. Мы
увидели комплексные проекты, которые сочетают природные достоинства территории
и существующую инфраструктуру. Теперь нужно качественно воплотить эти задумки в
жизнь», ― рассказал Александр Дрозденко и поручил строительному блоку правительства
Ленинградской области подготовить подобные конкурсы для Шлиссельбурга, ведь в
2023 году исполняется 700 лет крепости Орешек.
Первое
место в конкурсе по выбору спорткластера в Рощино заслужила команда из ГАУ «НИ
и ПИ Градплан города Москвы», в состав которой вошли 19 человек. Они
разработали проект «Рощино - жизнь в движении», куда вошли предложения по
строительству спортивной школы, лыжероллерной трассы, возведению
лечебно-оздоровительного учреждения с реабилитационным центром и нового
оздоровительно-рекреационного комплекса. Особый акцент столичные архитекторы
сделали на развитии вело-пешеходной сети и благоустройстве новых общественных
пространств, привязанных к точкам исторического и культурного наследия Рощино.
Второе
и третье место заняли творческие коллективы из Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета. Разработчики
предложили создать крупный медицинский центр с программами восстановления
здоровья для спортсменов, кампус спортивного университета и колледжа, а также
базу отдыха на природе.
Призовой фонд конкурса составил 650 тысяч рублей. Работы оценили представители правительства Ленинградской области, Выборгского района, творческих организаций, Академии художеств имени И.Е. Репина, Санкт-Петербургского Союза архитекторов, Центра компетенций по развитию городской среды и других экспертных организаций.
На
площадке Экспертного клуба Сергей Аверьянов отметил, что привлечение к
проектированию команды молодых архитекторов - хорошее и полезное начинание.
- Молодые
архитекторы получают госзаказ и возможность заявить о себе. Команды
представляют профессиональным экспертам и общественности разные конкурентные
идеи и проекты. Это позволяет организовать их заинтересованное общественное
обсуждение. Вовлекаются профессионалы и население. Находится оптимальное
решение, которое поддерживает губернатор. Проект становиться народным,
совместным, принятым жителями, а не кулуарным и чиновничьим. Это же хорошо! -
убежден эксперт.
Сергей
Аверьянов уверен, что подобную практику можно тиражировать и для других
направлений - по созданию семейных парков и аллей, по возрождению этнических
поселений и дворянских усадьб и т.п. И выступил с конкретным предложением - разработать
проект спортивно- туристического парка с горнолыжным склоном на территории
Копорского поселения, построенного с использованием 4-х млн кубометров грунта,
вынимаемого из строительных котлованов новых строящихся энергоблоков
Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору. Или разработать проект
спортивного парка в Усть-Луге с полезным размещением 11 млн. кубометров грунта
со строительной площадки ГПЗ.
- Таким
образом строительные отходы превратить в инвестиционный ресурс для создания
новых инфраструктурных объектов спорта, туризма, активного отдыха и массового
досуга жителей и гостей Ленинградской области. Чем не занятие для команды
молодых архитекторов? Чем не государственный подход и возможность для
участников глобальной стройки проявить на деле свою корпоративную социальную
ответственность? Это же и есть вопрос актуальной повестки устойчивого развития
ООН. Так что вполне стоит поддержать губернатора в этом умном и полезном
начинании, – отметил Сергей Аверьянов.