Взгляд молодых архитекторов важен для развития общественных пространств

Взгляд молодых архитекторов важен для развития общественных пространств

Стали известны имена победителей конкурса молодых архитекторов, которые по предложению комитета градостроительной политики Ленинградской области разрабатывали проекты будущего спортивного кластера в Рощино.

Рубрики : Общество     13 Dec 2021

На базе спорткластера в Рощино могут появиться лечебные и образовательные учреждения, а также новые общественные пространства: идеи победителей конкурса используют при разработке итогового проекта.

Награды победителям архитектурного состязания вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Рощино исторически развивался как площадка для здорового образа жизни. Сегодня в поселке идет реконструкция стадиона, где тренируется команда «Ленинградец», строят новую ледовую арену. Идея создать там полноценный спортивный кластер родилась после чемпионата мира по футболу. Теперь у Правительства Ленинградской области есть большая база для дальнейшего развития населенного пункта. Творческий конкурс проектов для спорткластера в Рощино собрал 13 заявок участников, более 700 голосов жителей региона и много положительных оценок в книге отзывов и предложений. Победители ответственно подошли к задаче. Мы увидели комплексные проекты, которые сочетают природные достоинства территории и существующую инфраструктуру. Теперь нужно качественно воплотить эти задумки в жизнь», ― рассказал Александр Дрозденко и поручил строительному блоку правительства Ленинградской области подготовить подобные конкурсы для Шлиссельбурга, ведь в 2023 году исполняется 700 лет крепости Орешек.

Первое место в конкурсе по выбору спорткластера в Рощино заслужила команда из ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», в состав которой вошли 19 человек. Они разработали проект «Рощино - жизнь в движении», куда вошли предложения по строительству спортивной школы, лыжероллерной трассы, возведению лечебно-оздоровительного учреждения с реабилитационным центром и нового оздоровительно-рекреационного комплекса. Особый акцент столичные архитекторы сделали на развитии вело-пешеходной сети и благоустройстве новых общественных пространств, привязанных к точкам исторического и культурного наследия Рощино.

Второе и третье место заняли творческие коллективы из Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Разработчики предложили создать крупный медицинский центр с программами восстановления здоровья для спортсменов, кампус спортивного университета и колледжа, а также базу отдыха на природе. 

Призовой фонд конкурса составил 650 тысяч рублей. Работы оценили представители правительства Ленинградской области, Выборгского района, творческих организаций, Академии художеств имени И.Е. Репина, Санкт-Петербургского Союза архитекторов, Центра компетенций по развитию городской среды и других экспертных организаций.

На площадке Экспертного клуба Сергей Аверьянов отметил, что привлечение к проектированию команды молодых архитекторов - хорошее и полезное начинание.

- Молодые архитекторы получают госзаказ и возможность заявить о себе. Команды представляют профессиональным экспертам и общественности разные конкурентные идеи и проекты. Это позволяет организовать их заинтересованное общественное обсуждение. Вовлекаются профессионалы и население. Находится оптимальное решение, которое поддерживает губернатор. Проект становиться народным, совместным, принятым жителями, а не кулуарным и чиновничьим. Это же хорошо! - убежден эксперт.

Сергей Аверьянов уверен, что подобную практику можно тиражировать и для других направлений - по созданию семейных парков и аллей, по возрождению этнических поселений и дворянских усадьб и т.п. И выступил с конкретным предложением - разработать проект спортивно- туристического парка с горнолыжным склоном на территории Копорского поселения, построенного с использованием 4-х млн кубометров грунта, вынимаемого из строительных котлованов новых строящихся энергоблоков Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору. Или разработать проект спортивного парка в Усть-Луге с полезным размещением 11 млн. кубометров грунта со строительной площадки ГПЗ.

- Таким образом строительные отходы превратить в инвестиционный ресурс для создания новых инфраструктурных объектов спорта, туризма, активного отдыха и массового досуга жителей и гостей Ленинградской области. Чем не занятие для команды молодых архитекторов? Чем не государственный подход и возможность для участников глобальной стройки проявить на деле свою корпоративную социальную ответственность? Это же и есть вопрос актуальной повестки устойчивого развития ООН. Так что вполне стоит поддержать губернатора в этом умном и полезном начинании, – отметил Сергей Аверьянов.

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