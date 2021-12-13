Взгляд молодых архитекторов важен для развития общественных пространств

На базе спорткластера в Рощино могут появиться лечебные и образовательные учреждения, а также новые общественные пространства: идеи победителей конкурса используют при разработке итогового проекта.

Награды победителям архитектурного состязания вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Рощино исторически развивался как площадка для здорового образа жизни. Сегодня в поселке идет реконструкция стадиона, где тренируется команда «Ленинградец», строят новую ледовую арену. Идея создать там полноценный спортивный кластер родилась после чемпионата мира по футболу. Теперь у Правительства Ленинградской области есть большая база для дальнейшего развития населенного пункта. Творческий конкурс проектов для спорткластера в Рощино собрал 13 заявок участников, более 700 голосов жителей региона и много положительных оценок в книге отзывов и предложений. Победители ответственно подошли к задаче. Мы увидели комплексные проекты, которые сочетают природные достоинства территории и существующую инфраструктуру. Теперь нужно качественно воплотить эти задумки в жизнь», ― рассказал Александр Дрозденко и поручил строительному блоку правительства Ленинградской области подготовить подобные конкурсы для Шлиссельбурга, ведь в 2023 году исполняется 700 лет крепости Орешек.

Первое место в конкурсе по выбору спорткластера в Рощино заслужила команда из ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», в состав которой вошли 19 человек. Они разработали проект «Рощино - жизнь в движении», куда вошли предложения по строительству спортивной школы, лыжероллерной трассы, возведению лечебно-оздоровительного учреждения с реабилитационным центром и нового оздоровительно-рекреационного комплекса. Особый акцент столичные архитекторы сделали на развитии вело-пешеходной сети и благоустройстве новых общественных пространств, привязанных к точкам исторического и культурного наследия Рощино.

Второе и третье место заняли творческие коллективы из Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Разработчики предложили создать крупный медицинский центр с программами восстановления здоровья для спортсменов, кампус спортивного университета и колледжа, а также базу отдыха на природе.

Призовой фонд конкурса составил 650 тысяч рублей. Работы оценили представители правительства Ленинградской области, Выборгского района, творческих организаций, Академии художеств имени И.Е. Репина, Санкт-Петербургского Союза архитекторов, Центра компетенций по развитию городской среды и других экспертных организаций.

На площадке Экспертного клуба Сергей Аверьянов отметил, что привлечение к проектированию команды молодых архитекторов - хорошее и полезное начинание.

- Молодые архитекторы получают госзаказ и возможность заявить о себе. Команды представляют профессиональным экспертам и общественности разные конкурентные идеи и проекты. Это позволяет организовать их заинтересованное общественное обсуждение. Вовлекаются профессионалы и население. Находится оптимальное решение, которое поддерживает губернатор. Проект становиться народным, совместным, принятым жителями, а не кулуарным и чиновничьим. Это же хорошо! - убежден эксперт.

Сергей Аверьянов уверен, что подобную практику можно тиражировать и для других направлений - по созданию семейных парков и аллей, по возрождению этнических поселений и дворянских усадьб и т.п. И выступил с конкретным предложением - разработать проект спортивно- туристического парка с горнолыжным склоном на территории Копорского поселения, построенного с использованием 4-х млн кубометров грунта, вынимаемого из строительных котлованов новых строящихся энергоблоков Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору. Или разработать проект спортивного парка в Усть-Луге с полезным размещением 11 млн. кубометров грунта со строительной площадки ГПЗ.

- Таким образом строительные отходы превратить в инвестиционный ресурс для создания новых инфраструктурных объектов спорта, туризма, активного отдыха и массового досуга жителей и гостей Ленинградской области. Чем не занятие для команды молодых архитекторов? Чем не государственный подход и возможность для участников глобальной стройки проявить на деле свою корпоративную социальную ответственность? Это же и есть вопрос актуальной повестки устойчивого развития ООН. Так что вполне стоит поддержать губернатора в этом умном и полезном начинании, – отметил Сергей Аверьянов.