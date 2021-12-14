Должники получили право на сохранение прожиточного минимума на счету при взыскании задолженности

Чтобы воспользоваться
таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично
с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное
производство.
В заявлении должник
должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии),
гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства
или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного
производства.
В случае, если величина
прожиточного минимума в регионе проживания должника превышает установленный
прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России, то гражданину
необходимо указать конкретную социально-демографическую группу, к которой он
относится (трудоспособное население, пенсионеры или дети). Это позволит ему
ежемесячно сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации.
Кроме того, в заявлении
гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором
необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также
наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. ФССП России
обращает внимание, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на
одном счете в одном банке.
На основании содержащейся
в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и
направит его в банк для последующего исполнения.
Если на содержании у
должника имеются родственник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на
иждивении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему
денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.
С начала следующего года
заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно
будет подать через портал Госуслуги.
Напомним, что указанные
изменения введены Федеральным законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении
изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
Пресс-служба УФССП России
по Ленинградской области