Юные гатчинцы получили премии и стипендии губернатора

- Поздравляю, вы добились больших успехов, вы уже стали лидерами в своей сфере. Перед вами большое будущее и, уверен, что ваше стремление быть сильными поможет вам брать новые высоты. Надеюсь, что после получения профессии вы будете работать в Ленинградской области и будете двигать регион вперед, - поприветствовал победителей губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В администрации Гатчинского района почетные дипломы от имени губернатора вручили руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

- У нас замечательная молодежь! Награды, которые получили молодые гатчинцы – это признание их трудов, это мотивация для их дальнейшего развития, вклад в профессиональное будущее и будущее нашего региона, - сказал глава Гатчинского района Виталий Филоненко.

По итогам 2021 года семь гатчинских школьников и студентов стали лауреатами премии губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи.

Это - ученик 11-го класса Таицкой школы Руслан Асадов, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер 21 века». Руслан - волонтер подросткового клуба «Тайро», победитель в составе команды во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы», волонтер форума «Ладога», а также региональных и муниципальных акций «Поезд Победы», «Чистые Игры», «Спасибо врачам». В этом году молодой человек стал финалистом заключительного этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века».

Михаил Бушуев - глава ученического Совета Гатчинской школы №7, экскурсовод школьного историко-краеведческого музея «Наследие». Михаил стал победителем муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса юных экскурсоводов в 2021 году, победителем Всероссийского проекта «Школьный музей» детско-юношеской организации «Российское движение школьников», призером в областном смотре-конкурсе музеев образовательных организаций.

Студент второго курса факультета менеджмента, социальной работы и туризма ГИЭФПТ Дмитрий Демидов – призер Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Член Молодежного правительства Ленинградской области Александр Орел - экономист Фонда поддержки предпринимательства г. Гатчины. В настоящее время продолжает обучение в качестве аспиранта ГИЭФПТ и является преподавателем дисциплины «Региональное управление». Александр вошел в состав Молодежного правительства, работая над проектом «Популяризация молодежного предпринимательства в сфере экологии». Он направлен на обучение потенциальных эко-предпринимателей. Его наставником является Дмитрий Анатольевич Ялов.

Екатерина Смирнова - первый заместитель председателя Молодежного правительства Ленинградской области, муниципальный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и координатор Всероссийского проекта «Великая Победа» в Ленинградской области. Екатерина вошла в состав Молодежного правительства через конкурсный отбор с проектом «Книга подвигов». Проект рассчитан на создание уникальных арт-объектов в городах воинской славы - книг о периоде жизни города во время Великой Отечественной войны. Арт-объекты должны быть размещены на центральных площадях населенных пунктов региона. Ее наставником является Владимир Олегович Цой.

Ученица 9-го класса Гатчинской гимназии им. Ушинского и Детской художественной школы г.Гатчины Софья Стужнева - победитель областного конкурса рисунка «Волшебная кисть», призер муниципальной олимпиады по литературе и победитель муниципальной олимпиады по мировой художественной культуре.

Студентка третьего курса факультета менеджмента, социальной работы и туризма ГИЭФПТ Елизавета Щербакова заняла первое место в номинации «Лучший графический проект» на традиционном открытом областном конкурсе молодежной моды «Золотая нить-2021» - самом престижном в регионе.

Двое гатчинцев получили стипендии губернатора Ленинградской области на 2021/2022 учебный год.

Студентка Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Ульяна Грибова в этом году с золотой медалью окончила Сусанинскую школу. Ульяна была участником олимпиад и конкурсов разных уровней, о чем свидетельствуют почетные грамоты, сертификаты, дипломы. Дважды участвовала в учебных сессиях образовательного центра «Сириус» в Сочи по направлению «Искусство», в учебных сессиях областного центра «Интеллект» по предметам химия и биология, активный участник движения ГТО.

Студентка Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Мария Андреева в этом году окончила Гатчинский лицей №3. Мария с пятого класса активно занимается спортом: победительница первенств и чемпионатов Ленинградской области на средние дистанции; победительница Санкт-Петербурга в беге на 2000 м с препятствиями; заняла 14 место на первенстве России, участница и призер гатчинских забегов и марафонов.

Еще один гатчинский школьник – 10-классник Гатчинской школы №9 Данил Морозов стал лауреатом премии губернатора Ленинградской области 2020/2021 учебного года по итогам IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). В этом году Данил Морозов вошел в сборную Ленинградской области по компетенции «Инженерный дизайн CAD - Юниоры (14-16)», став сначала победителем регионального чемпионата. Затем на протяжении нескольких месяцев Данил под руководством эксперта-компатриота, заместителя директора школы №9 и педагога дополнительного образования «ИМЦ» Светланы Евгеньевны Кучер готовился к финалу и в результате получил высокую награду - медальон за профессионализм.

Поздравляем ребят с заслуженными наградами!

Татьяна Можаева