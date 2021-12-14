Юные гатчинцы получили премии и стипендии губернатора

- Поздравляю, вы добились больших успехов, вы уже
стали лидерами в своей сфере. Перед вами большое будущее и, уверен, что ваше
стремление быть сильными поможет вам брать новые высоты. Надеюсь, что после
получения профессии вы будете работать в Ленинградской области и будете двигать
регион вперед, - поприветствовал победителей губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
В администрации Гатчинского района почетные дипломы от
имени губернатора вручили руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и
Людмила Нещадим.
- У нас замечательная молодежь! Награды, которые
получили молодые гатчинцы – это признание их трудов, это мотивация для их
дальнейшего развития, вклад в профессиональное будущее и будущее нашего
региона, - сказал глава Гатчинского района Виталий Филоненко.
По итогам 2021 года семь гатчинских школьников и
студентов стали лауреатами премии губернатора Ленинградской области для
поддержки талантливой молодежи.
Это
- ученик 11-го класса Таицкой школы Руслан Асадов,
победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер 21 века». Руслан
- волонтер подросткового клуба «Тайро», победитель в составе команды во
Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы», волонтер форума «Ладога»,
а также региональных и муниципальных акций «Поезд Победы», «Чистые Игры», «Спасибо
врачам». В этом году молодой человек стал финалистом заключительного этапа Всероссийского
конкурса «Лидер XXI века».
Михаил
Бушуев - глава ученического Совета Гатчинской
школы №7, экскурсовод школьного историко-краеведческого музея «Наследие». Михаил
стал победителем муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса
юных экскурсоводов в 2021 году, победителем Всероссийского проекта «Школьный
музей» детско-юношеской организации «Российское движение школьников», призером
в областном смотре-конкурсе музеев образовательных организаций.
Студент
второго курса факультета менеджмента, социальной работы и туризма ГИЭФПТ Дмитрий
Демидов – призер Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».
Член
Молодежного правительства Ленинградской области Александр Орел - экономист
Фонда поддержки предпринимательства г. Гатчины. В настоящее время продолжает
обучение в качестве аспиранта ГИЭФПТ и является преподавателем дисциплины
«Региональное управление». Александр вошел в состав Молодежного правительства,
работая над проектом «Популяризация молодежного предпринимательства в сфере
экологии». Он направлен на обучение потенциальных эко-предпринимателей. Его
наставником является Дмитрий Анатольевич Ялов.
Екатерина
Смирнова - первый заместитель председателя
Молодежного правительства Ленинградской области, муниципальный
координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и координатор
Всероссийского проекта «Великая Победа» в Ленинградской области. Екатерина вошла
в состав Молодежного правительства через конкурсный отбор с проектом «Книга
подвигов». Проект рассчитан на создание уникальных арт-объектов в городах
воинской славы - книг о периоде жизни города во время Великой Отечественной
войны. Арт-объекты должны быть размещены на центральных площадях населенных
пунктов региона. Ее наставником является Владимир Олегович Цой.
Ученица
9-го класса Гатчинской гимназии им. Ушинского и Детской художественной школы
г.Гатчины Софья Стужнева - победитель областного конкурса рисунка
«Волшебная кисть», призер муниципальной олимпиады по литературе и победитель
муниципальной олимпиады по мировой художественной культуре.
Студентка
третьего курса факультета менеджмента, социальной работы и туризма ГИЭФПТ Елизавета
Щербакова заняла первое место в номинации «Лучший графический проект» на традиционном
открытом областном конкурсе молодежной моды «Золотая нить-2021» - самом
престижном в регионе.
Двое гатчинцев получили стипендии губернатора
Ленинградской области на 2021/2022 учебный год.
Студентка
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Ульяна
Грибова в этом году с золотой медалью окончила Сусанинскую школу. Ульяна
была участником олимпиад и конкурсов разных уровней, о чем свидетельствуют почетные
грамоты, сертификаты, дипломы. Дважды участвовала в учебных сессиях
образовательного центра «Сириус» в Сочи по направлению «Искусство», в учебных
сессиях областного центра «Интеллект» по предметам химия и биология, активный
участник движения ГТО.
Студентка
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Мария
Андреева в этом году окончила Гатчинский лицей №3. Мария с пятого класса
активно занимается спортом: победительница первенств и чемпионатов
Ленинградской области на средние дистанции; победительница Санкт-Петербурга в
беге на 2000 м с препятствиями; заняла 14 место на первенстве России, участница
и призер гатчинских забегов и марафонов.
Еще один гатчинский школьник – 10-классник Гатчинской
школы №9 Данил Морозов стал лауреатом премии губернатора Ленинградской области
2020/2021 учебного года по итогам IX Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). В этом году Данил Морозов вошел в сборную
Ленинградской области по компетенции «Инженерный дизайн CAD - Юниоры (14-16)»,
став сначала победителем регионального чемпионата. Затем на протяжении
нескольких месяцев Данил под руководством эксперта-компатриота, заместителя
директора школы №9 и педагога дополнительного образования «ИМЦ» Светланы
Евгеньевны Кучер готовился к финалу и в результате получил высокую награду -
медальон за профессионализм.
Поздравляем
ребят с заслуженными наградами!
Татьяна
Можаева