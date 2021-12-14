Мариенбургский храм обокрали …дети

8-го декабря с заявлением в полицию обратился настоятель Мариенбургской Покровской церкви на Круговой улице. Священнослужитель сообщил, что днем две неизвестные девушки, разбив стекло иконы Божьей Матери Всецарицы, похитили ювелирные изделия: серьги, цепочку с крестиком и три кольца. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

По описанию заявителя, одной из преступниц на вид – 21-22 года, она невысокого роста, нормального телосложения, славянской внешности. На голову у нее был натянут капюшон, сама – в подвернутых джинсах с голыми щиколотками. Речь русская, без акцента. Вторая воровка – азиатской внешности, смуглая, лет 25, высокая, худая. В белой куртке и белом шарфе на голове.

По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, было возбуждено уголовное дело. На раскрытие кражи ушло меньше недели.

13-го декабря сотрудниками уголовного розыска по подозрению в хищении были задержаны две местные жительницы – 15 и 16 лет. В присутствии законных представителей несовершеннолетних допросили в качестве подозреваемых и отпустили под обязательство о явке. Часть похищенных драгоценностей полицейским удалось изъять и вернуть в церковь.