Мариенбургский храм обокрали …дети

8-го
декабря с заявлением в полицию обратился настоятель Мариенбургской Покровской
церкви на Круговой улице. Священнослужитель сообщил, что днем две неизвестные
девушки, разбив стекло иконы Божьей Матери
Всецарицы, похитили ювелирные изделия: серьги, цепочку с крестиком и три
кольца. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
По
описанию заявителя, одной из преступниц на вид – 21-22 года, она невысокого
роста, нормального телосложения, славянской внешности. На голову у нее был
натянут капюшон, сама – в подвернутых джинсах с голыми щиколотками. Речь
русская, без акцента. Вторая воровка – азиатской внешности, смуглая, лет 25,
высокая, худая. В белой куртке и белом шарфе на голове.
По
факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, было
возбуждено уголовное дело. На раскрытие кражи ушло меньше недели.
13-го
декабря сотрудниками уголовного розыска по
подозрению в хищении были задержаны две местные жительницы – 15 и 16 лет. В
присутствии законных представителей несовершеннолетних допросили в качестве
подозреваемых и отпустили под обязательство о явке. Часть похищенных
драгоценностей полицейским удалось изъять и вернуть в церковь.