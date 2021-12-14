Центр крови организовал дополнительный вечерний прием доноров

Как пояснили в Центре
крови, сегодня возникла острая необходимость пополнения запаса компонентов
донорской крови в филиале №1 Центра крови Ленинградской области, расположенном
в Санкт-Петербурге на проспекте Луначарского, 45, корпус 2.
Доноров крови в Центре
ждут каждую неделю по понедельникам, средам и четвергам с 9.00 до 13.00. Однако
для удобства желающих сдать кровь организован дополнительный прием в вечернее
время с 15.00 до 18.30 в четверг 16 декабря.
Доноры имеют право на
получение мер соцподдержки: два дня отдыха и компенсационную выплату в размере
1211 рублей. Подробнее о том, кто может стать донором, и как найти Центр крови
можно узнать в группе ВКонтакте.