Центр крови организовал дополнительный вечерний прием доноров

Как пояснили в Центре крови, сегодня возникла острая необходимость пополнения запаса компонентов донорской крови в филиале №1 Центра крови Ленинградской области, расположенном в Санкт-Петербурге на проспекте Луначарского, 45, корпус 2.

Доноров крови в Центре ждут каждую неделю по понедельникам, средам и четвергам с 9.00 до 13.00. Однако для удобства желающих сдать кровь организован дополнительный прием в вечернее время с 15.00 до 18.30 в четверг 16 декабря.

Доноры имеют право на получение мер соцподдержки: два дня отдыха и компенсационную выплату в размере 1211 рублей. Подробнее о том, кто может стать донором, и как найти Центр крови можно узнать в группе ВКонтакте.