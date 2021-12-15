Два «золота» будущих гатчинских инженеров

За возможность принять участие в VI Региональном чемпионате ЮниорПрофи 2022 года боролись десять команд в возрастной категории 14+ и восемь команд в возрастной категории 10+ из восьми районов Ленинградской области. Команду Гатчинского района представляли учащиеся Гатчинской школы № 9, лицея № 3 и гимназии им. К.Д. Ушинского.

Используя средства САПР-системы, ребята создавали 3D модели, сборки, механизмы и разнесенные виды, выполняли анимации. По 3D моделям создавали чертежи деталей, сборочные чертежи и спецификации. В результате отборочных соревнований были отобраны команды, набравшие наибольшие количество баллов – пять команд в возрастной категории 14+ и три команды в возрастной категории 10+.

Воспитанники Информационно-методического центра стали победителями в двух возрастных категориях:

- Данил Морозов (школа № 9) и Анастасия Кучер (лицей № 3) в возрастной категории 14+,

- Артем Семенов и Иван Квасов (школа № 9) в возрастной категории 10+.

Ребята занимаются под руководством заместителя директора Гатчинской школы № 9, педагога дополнительного образования ИМЦ Светланы Кучер.

Неплохой результат показали и новички в инженерном дизайне – Владислава Жаркинова и Дарья Симонова, Артем Дьячков и Иван Полоцкий из Гатчинской школы № 9, которые занимаются под руководством учителя черчения Веры Уханевой. Еще в одну команду, которая представляла Гатчинский район, вошли воспитанники гимназии им. К.Д.Ушинского Максим Гришин и Владимир Тубольцев. Ребята занимаются с учителем черчения и инженерной графики, заместителем директора Гатчинской гимназии имени К.Д. Ушинского, педагогом допобразования ИМЦ Юлией Сергеевой.

В возрастной категории 14+ Михаил Каратаев и Алексей Серебряков заняли четвертое место (Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского, руководитель – Юлия Сергеева).

Поздравляем ребят и желаем успехов на региональном чемпионате!

Ирина Хрусталёва