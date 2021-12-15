Два «золота» будущих гатчинских инженеров

За возможность принять
участие в VI Региональном чемпионате ЮниорПрофи 2022 года боролись десять
команд в возрастной категории 14+ и восемь команд в возрастной категории 10+ из
восьми районов Ленинградской области. Команду Гатчинского района представляли учащиеся
Гатчинской школы № 9, лицея № 3 и гимназии им. К.Д. Ушинского.
Используя средства
САПР-системы, ребята создавали 3D модели, сборки, механизмы и разнесенные виды,
выполняли анимации. По 3D моделям создавали чертежи деталей, сборочные чертежи
и спецификации. В результате отборочных соревнований были отобраны команды,
набравшие наибольшие количество баллов – пять команд в возрастной категории 14+
и три команды в возрастной категории 10+.
Воспитанники
Информационно-методического центра стали победителями в двух возрастных
категориях:
- Данил Морозов (школа №
9) и Анастасия Кучер (лицей № 3) в возрастной категории 14+,
- Артем Семенов и Иван
Квасов (школа № 9) в возрастной категории 10+.
Ребята занимаются под
руководством заместителя директора Гатчинской школы № 9, педагога
дополнительного образования ИМЦ Светланы Кучер.
Неплохой результат
показали и новички в инженерном дизайне – Владислава Жаркинова и Дарья
Симонова, Артем Дьячков и Иван Полоцкий из Гатчинской школы № 9, которые
занимаются под руководством учителя черчения Веры Уханевой. Еще в одну команду,
которая представляла Гатчинский район, вошли воспитанники гимназии им.
К.Д.Ушинского Максим Гришин и Владимир Тубольцев. Ребята занимаются с учителем
черчения и инженерной графики, заместителем директора Гатчинской гимназии имени
К.Д. Ушинского, педагогом допобразования ИМЦ Юлией Сергеевой.
В возрастной категории
14+ Михаил Каратаев и Алексей Серебряков заняли четвертое место (Гатчинская
гимназия им. К.Д.Ушинского, руководитель – Юлия Сергеева).
Поздравляем ребят и
желаем успехов на региональном чемпионате!
Ирина Хрусталёва